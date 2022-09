È morta Ivana Buselli, la giornalista Rai aveva 58 anni È morta Ivana Buselli, giornalista Rai e vice capo redattrice della sede Rai locale: dopo aver lottato contro una malattia, lascia il marito Guido e il fratello Bruno all’età di 58 anni.

A cura di Gaia Martino

La giornalista Ivana Buselli, volto noto del Tgr Trento e vice capo redattrice della sede Rai locale, è morta nella sua abitazione, dopo aver lottato contro una malattia che in poco tempo se l'è portata via all'età di 58 anni. Il mondo del giornalismo radio televisivo regionale piange la scomparsa di una professionista che – come la descrive la Rai in un comunicato – "è entrata per anni nelle case dei telespettatori con garbo, intelligenza, fermezza, per raccontare il suo Trentino".

L'addio dei colleghi

Ivana Buselli, volto Rai e molto attiva sul suo profilo Facebook sul quale condivideva i suoi viaggi, la sua quotidianità, lascia il marito Guido, il fratello Bruno, a cui i colleghi della Rai di Trento e di Bolzano rivolgono la loro vicinanza. "A Guido, il marito, e Bruno, il fratello, la vicinanza e l'abbraccio di tutta la squadra Rai di Trento e di Bolzano. Ciao Ivana, un grande grazie per la strada percorsa insieme" si legge.

Ph credits Facebook

Su Twitter anche il messaggio del collega Vittorio Di Trapani che scrive: "Se n'è andata Ivana Buselli, Tgr Rai Trentino. Sapevo che lottava contro la malattia, ma quando l'avevo vista a giugno avevo pensato che il peggio fosse alle spalle. Un abbraccio alla famiglia e alla redazione".