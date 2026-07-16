È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri aveva 88 anni: tra loro una lunga storia d’amore

È morta Enoe Bonfanti. Classe 1938, nella vita aveva fatto la puericultrice e poi si era occupata di stilare le scalette dei programmi Mediaset. Da 58 anni era sposata con Vittorio Feltri.

È morta Enoe Bonfanti. La moglie di Vittorio Feltri aveva 88 anni. I due hanno trascorso una vita insieme. Erano sposati da ben 58 anni. Dal punto di vista professionale, la donna aveva fatto la puericultrice poi aveva trovato impiego presso Mediaset dove si occupava di stilare le scalette.

Enoe Bonfanti e Vittorio Feltri sposati da 58 anni

Enoe Bonfanti e Vittorio Feltri si erano conosciuti negli anni della giovinezza. Lei faceva la puericultrice a Bergamo. Lui era reduce da un periodo doloroso della sua vita. La prima moglie era morta durante il parto. Feltri aveva 23 anni e due gemelline da crescere da solo. Così le accompagnava al brefotrofio. Il giornalista e Bonfanti si conobbero in quella struttura e pochi anni più tardi diventarono marito e moglie. Era il 15 giugno del 1968 quando le nozze vennero celebrate.

Dal matrimonio con il giornalista, Bonfanti ha avuto due figli

Come dicevamo, Vittorio Feltri aveva già due figlie. Con la seconda moglie, diventò padre di Mattia e Fiorenza. Tra il giornalista e Bonfanti un amore vissuto lontano dalle luci dei riflettori e raccontato di tanto in tanto nelle interviste. Il giornalista, quando parlava del periodo in cui ha affrontato un tumore, assicurava che senza la moglie si sarebbe sentito "solo, abbandonato, triste" e non avrebbe avuto la "forza per reagire".

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2023, Enoe Bonfanti parlò di quelle leggerezze che il marito non considerava tradimento ma un modo per "diversificare e rendere la vita meno noiosa". La moglie non era d'accordo: "Le sue diversificazioni sono state molto fastidiose e non mi sono mai piaciute. Giurava di non farlo più, ma giurava il falso". Ma del marito diceva anche che lo considera una persona generosa e diretta. E a chi lo accusava di essere maschilista, lei rispondeva: "Considera le persone come persone, maschi o femmine che siano. Non giudica quello che uno fa, dice che sono cavoli suoi".