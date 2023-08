È morta Daniela Mazzacane, giornalista e volto popolare di Telenorba: lottava contro la malattia Aveva 59 anni e da 25 lavorava per l’emittente televisiva, dove aveva esordito alla guida del Tg del mattino. La sua storia aveva attirato l’attenzione di Gigi Marzullo, che l’aveva intervistata su Rai 1 raccontando la sua popolarità. I funerali si svolgeranno mercoledì 2 agosto a Bari.

A cura di Giulia Turco

È morta Daniela Mazzacane, giornalista e volto del tg Norba, che da tempo lottava contro una malattia. Aveva 59 anni e da 25 lavorava per l’emittente televisiva, dove aveva esordito alla guida del Tg del mattino, diretto da Vincenzo Magistà. I colleghi si sono stretti in un doloroso cordoglio, ricordando in particolare la sua umiltà: “Ci mancherai”. I funerali, fa sapere Repubblica, si svolgeranno mercoledì 2 agosto a Bari.

Chi era Daniela Mazzacane

La sua storia aveva attirato l’attenzione di Gigi Marzullo, che l’aveva intervistata su Rai 1 raccontando la sua carriera di successo. Aveva la capacità spontanea di entrare nelle case degli italiani in maniera semplice e rassicurante Daniela Mazzacane, diventata presto popolare anche tra i più giovani, ai quali non aveva mai negato un selfie, raccontano i colleghi. Ha coordinato e condotto il Tg Prima, che trattava temi di cultura e società, in seguito era stata alla guida di Pomeriggio Norba, prima di essere colpita dalla malattia. La notizia della sua scomparsa è arrivata nella mattina di martedì 1 agosto, tramite il profilo social di Telenorba. “La notizia che non avremmo mai voluto dare. Ci ha lasciati la nostra adorata collega Daniela Mazzacane”.

Il cordoglio dei colleghi

“Daniela era l’amica di tutti, difficile litigare con lei. Aveva anche collaborato con Radio Norba curando alcuni collegamenti da Sanremo e spesso era lei ad essere incaricata di intervistare per il Tg Norba gli artisti ospiti di Radio Norba”, ricorda il direttore di Norba Notizie Maurizio Angelillo. “C’è poi Daniela Mazzacane madre di due ragazze, Francesca e Donatella, di cui andava orgogliosa raccontando sui social i loro successi scolastici, e moglie di un marito, Ciccio, che le è sempre stato a fianco sino all’ultimo”, continua Angelillo. “Le dissi che volevo scrivere un libro su di lei: la sua popolarità era per me un fenomeno fuori dal normale che andava raccontata. Iniziammo a lavorare poi vicissitudini varie ci fecero lasciare il lavoro a metà. Peccato. L’ultimo capitolo, Daniela, di un libro che non c’è, l’hai scritto tu. Ci mancherai”.