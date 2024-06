È morta Anouk Aimée, l’attrice protagonista de La Dolce Vita di Fellini aveva 92 anni

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

È morta Anouk Aimèe, nome d'arte di Nicole Françoise Florence Dreyfus. Aveva 92 anni. L'attrice francese è stata protagonista de La Dolce Vita di Federico Fellini, al fianco di Marcello Mastroianni. Nel corso della sua lunga carriera ha interpretato anche altri ruoli di successo, come Maddalena in 8 e mezzo, poi un Uomo, una donna di Claude Loluch. Nel 1980 ha ottenuto il Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes per il film Salto nel vuoto di Marco Bellocchio. A dare annuncio della scomparsa, avvenuta nella sua casa a Parigi, la figlia Manuela Papatakis su Instagram: "Insieme a mia figlia Galaad e mia nipote Mila, siamo estremamente tristi di annunciare la dipartita di mia madre Anouk Aimée".

La carriera di Anouk Aimèe

Nata a Parigi nel 1932, con il nome di Nicole Françoise Florence Dreyfus, si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie al regista Federico Fellini. Nel 1960 divenne la protagonista del film di successo La Dolce vita e anche di 8 e mezzo, al fianco in entrambi i casa di Marcello Mastroianni. Il riconoscimento a livello internazionale arrivò nel 1966 con Un uomo, una donna diretto da Claude Lelouch. Nel corso della sua carriera ottenne diversi riconoscimenti, come Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes nel 1980 per Salto nel vuoto di Marco Bellocchio. Nel 2002 le fu conferito il Premio César onorario, mentre nel 2003 le venne assegnato l'Orso d'oro alla carriera al Festival del Cinema di Berlino.

L'annuncio della figlia Manuela Papatakiks

A dare la notizia della morte di Aimèe è stata la figlia Manuela Papatakis, con un post su Instagram pubblicato nella giornata di oggi (martedì 18 giugno). A corredo una foto della mamma da giovane, con la descrizione che ne comunica la scomparsa: "Con mia figlia, Galaad, e mia nipote, Mila, annunciamo con grande tristezza la dipartita di mia madre Anouk Aimée. Ero al suo fianco quando è deceduta stamattina nella sua casa a Parigi".