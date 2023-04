È morta Anna Brosio, la mamma di Paolo aveva 102 anni É morta Anna Marcacci Brosio, mamma del giornalista Paolo Brosio. Aveva 102 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile è morta Anna Marcacci Brosio. La mamma del giornalista Paolo Brosio aveva 102 anni, compiuti poco prima di Pasqua, ed era diventata a sua volta un volto noto in tv grazie alla partecipazione a numerosi programmi insieme al figlio. La donna si trovava ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, per sottoporsi a una serie di controlli. Già lo scorso ottobre, Paolo Brosio aveva raccontato che la madre era stata colpita da un grave scompenso cardiaco, che però era riuscita a superare. L'annuncio della scomparsa è stato dato da Federica Panicucci in diretta a Mattino 5.