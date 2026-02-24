spettacolo
video suggerito
video suggerito

Dramma per l’attore Martin Short, la figlia Katherine si è tolta la vita a 42 anni

Tragedia per l’attore, la figlia Katherine è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Hollywood. Stando a quanto riporta TMZ da fonti di polizia, la donna si è tolta la vita sparandosi un colpo di pistola.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lutto per l'attore Martin Short. La figlia dell'attore, Katherine, è morta a 42, togliendosi la vita. A darne notizia è il sito TMZ, che nella serata ha raccontato del tragico evento legato alla famiglia del celebre attore americano. Katherine Short, stando a quanto appreso da TMZ dalle forze di polizia, si è tolta la vita con un colpo di pistola.

La dichiarazione della famiglia

Un portavoce ha dichiarato: "È con profondo dolore che confermiamo la scomparsa di Katherine Hartley Short. La famiglia Short è devastata da questa perdita e chiede il rispetto della privacy in questo momento. Katherine era amata da tutti e sarà ricordata per la luce e la gioia che ha portato al mondo."

La morte di Katherine Short

Lunedì, poco dopo le 18.40 (ora locale), la polizia di Los Angeles e i vigili del fuoco sono intervenuti nella sua casa di Hollywood Hills, dove è stata trovata senza vita. Katherine, figlia di Short e Nancy Dolman, moglie di Martin da 30 anni, scomparsa nel 2010 per un tumore alle ovaie, lavorava come assistente sociale a Los Angeles dopo aver conseguito la laurea triennale alla New York University e il master in assistenza sociale alla USC diversi anni dopo. Era impegnata in un'organizzazione no-profit che si occupa di abbattere lo stigma legato ai problemi di salute mentale.

Leggi anche
Robert Carradine si è tolto la vita, il dolore di Hilary Duff sua figlia sul set: "Fa male, mi si spezza il cuore"

Nonostante la fama di suo padre, Katherine si è tenuta sempre lontana dai riflettori partecipando ad alcuni eventi con il padre nel corso degli anni. Era la più grande dei tre figli di Short. Questa è la seconda tragedia personale che Short ha vissuto nelle ultime settimane. Come scrive TMZ, l'attore aveva sofferto di recente per la perdita dell'amica Catherine O'Hara, scomparsa il mese scorso. Inoltre Short aveva in programma uno spettacolo tutto esaurito con Steve Martin per sabato a Minneapolis. Un portavoce del teatro ha riferito a TMZ che non è chiaro se lo spettacolo avrà luogo o meno.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Sanremo
2026
Festival, la gara: Serena Brancale in lacrime. Fedez e Masini strappano applausi all'Ariston
La scaletta della prima serata di Sanremo 2026, l'ordine di uscita dei cantanti
Laura Pausini debutta in conduzione con abiti da diva: i look della prima serata
Repubblica diventa "Repupplica" a Sanremo 2026: il refuso della Rai e l'ironia sui social
Gianna Pratesi nel Sanremo delle polemiche politiche: "A casa mia tutti di sinistra"
Alessia Vessicchio, a Non è la TV: “In prima fila a Sanremo invitati solo i figli di Baudo”
Sanremo 2026, le pagelle e i voti della prima serata
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views