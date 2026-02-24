Dramma per l’attore Martin Short, la figlia Katherine si è tolta la vita a 42 anni

Tragedia per l’attore, la figlia Katherine è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Hollywood. Stando a quanto riporta TMZ da fonti di polizia, la donna si è tolta la vita sparandosi un colpo di pistola.

Lutto per l'attore Martin Short. La figlia dell'attore, Katherine, è morta a 42, togliendosi la vita. A darne notizia è il sito TMZ, che nella serata ha raccontato del tragico evento legato alla famiglia del celebre attore americano. Katherine Short, stando a quanto appreso da TMZ dalle forze di polizia, si è tolta la vita con un colpo di pistola.

La dichiarazione della famiglia

Un portavoce ha dichiarato: "È con profondo dolore che confermiamo la scomparsa di Katherine Hartley Short. La famiglia Short è devastata da questa perdita e chiede il rispetto della privacy in questo momento. Katherine era amata da tutti e sarà ricordata per la luce e la gioia che ha portato al mondo."

La morte di Katherine Short

Lunedì, poco dopo le 18.40 (ora locale), la polizia di Los Angeles e i vigili del fuoco sono intervenuti nella sua casa di Hollywood Hills, dove è stata trovata senza vita. Katherine, figlia di Short e Nancy Dolman, moglie di Martin da 30 anni, scomparsa nel 2010 per un tumore alle ovaie, lavorava come assistente sociale a Los Angeles dopo aver conseguito la laurea triennale alla New York University e il master in assistenza sociale alla USC diversi anni dopo. Era impegnata in un'organizzazione no-profit che si occupa di abbattere lo stigma legato ai problemi di salute mentale.

Nonostante la fama di suo padre, Katherine si è tenuta sempre lontana dai riflettori partecipando ad alcuni eventi con il padre nel corso degli anni. Era la più grande dei tre figli di Short. Questa è la seconda tragedia personale che Short ha vissuto nelle ultime settimane. Come scrive TMZ, l'attore aveva sofferto di recente per la perdita dell'amica Catherine O'Hara, scomparsa il mese scorso. Inoltre Short aveva in programma uno spettacolo tutto esaurito con Steve Martin per sabato a Minneapolis. Un portavoce del teatro ha riferito a TMZ che non è chiaro se lo spettacolo avrà luogo o meno.