Dolph Lundgren e la lotta contro il tumore: “I medici dissero che mi restavano 2 o 3 anni di vita” Dolph Lundgren in una lunga intervista ha raccontato la sua lotta contro il cancro: “I medici si resero conto che era molto peggio di quanto pensassimo”. Grazie a un cambio di terapia oggi “i tumori si sono ridotti del 90 %”. Le parole della star di Hollywood riportate da Variety.

A cura di Gaia Martino

La star di Hollywood Dolph Lundgren ha raccontato di aver lottato contro il cancro per otto anni durante l'intervista in "In Depth with Graham Besinger". L'attore svedese ha rimosso per la prima volta un tumore al rene nel 2015, da lì è cominciata la trafila di controlli e cure: "Facevo controlli ogni sei mesi, poi ogni anno, ed è andato tutto bene per cinque anni". Poi nel 2020 scoprì che il tumore si era formato in altre zone del corpo, le parole riportate da Variety.

Il racconto di Dolph Lundgren

Dolph Lundgren ha raccontato che nel 2020 accusò dei fastidi allo stomaco, così tornò dai medici per un nuovo controllo: "Così hanno scoperto che c'erano altri tumori nella stessa zona". La star di Hollywood scoprì di avere altre sei masse tumorali, una delle quali era troppo grande per essere operata, così iniziò la terapia. "Ci rendemmo conto che era molto peggio di quanto pensassimo" – ha aggiunto – "Il medico iniziò a parlare di tutti questi tumori diversi, come quelli ai polmoni, allo stomaco, alla colonna vertebrale e ai reni. Iniziò a dire cose come: ‘Probabilmente dovrebbe prendersi una pausa e passare più tempo con la sua famiglia', e così via. Gli chiesi: "Quanto pensi che mi rimanga?" Credo che abbia detto due o tre anni, ma dalla sua voce si capiva che probabilmente pensava fosse meno". Grazie ad un medico londinese a cui si affidò, cambiò terapia: "Se avessi seguito l'altra terapia, mi sarebbero rimasti circa tre o quattro mesi".

"I tumori si sono ridotti ora del 90%"

Nel 2022 è rimasto sotto osservazione e grazie alla nuova terapia "i tumori si sono ridotti del 90 %" ha continuato Lundgren . "Ora sto procedendo all'asportazione del tessuto cicatriziale rimanente in quei tumori. La prognosi è che, se tutto va bene, quando li asportano non c'è più attività tumorale e i farmaci che sto prendendo sopprimeranno tutto il resto" ha concluso.