Disavventura per Zendaya nel weekend a Roma: “Sabato sera è stata cacciata dal ristorante” L’attrice Zendaya ha trascorso il weekend a Roma per un evento. Sabato sera, racconta solo oggi il Daily Mail, si è presentata in un noto ristorante della Capitale ma le è stato negato l’accesso. “Il suo look non era in linea con il dress code”.

A cura di Gaia Martino

La famosa attrice Zendaya ha trascorso gli ultimi giorni a Roma insieme alla sua collega Priyanka Chopra, ma un imprevisto le avrebbe rovinato il sabato sera. Solo oggi il Daily Mail racconta che nel weekend alla diva di Hollywood è stato vietato l'ingresso in un noto ristorante della Capitale, Terrazza Borromini. La colpa sarebbe stata del suo look che non rispettava le regole della location.

Cosa è successo a Zendaya nel soggiorno romano

Il tabloid inglese racconta che l'attrice, nota per i suoi ruoli in Spider-Man: No Way Home e Euphoria, nel suo soggiorno romano ha scelto un look che non le avrebbe permesso di accedere a Terrazza Borromini, noto ristorante della Capitana che affaccia su Piazza Navona. Zendaya e i suoi amici, stando a quanto si legge, avevano prenotato proprio lì la cena del sabato sera ma i piani sarebbero stati stravolti quando all'attrice è stato negato l'accesso per il dress code. Vestiva con un pantalone cargo e un top senza bretelle, con pancia in bella vista, dettagli di un outfit che non sarebbero in linea con la location ai cui ospiti chiederebbero un look più formale. Il tabloid spiega che, visti i fatti, il gruppo di amici avrebbe abbandonato il ristorante e cenato in una pizzeria non troppo distante.

Perché Zendaya era a Roma

L'attrice 26enne, pronta a tornare sul grande schermo con Challengers di Luca Guadagnino (in uscita ad agosto) e Dune 2 (da ottobre), si trovava a Roma nel weekend per l'inaugurazione dell'Hotel Bulgari, brand di cui è testimonial. Si è trattato di un soggiorno iniziato già con una disavventura: l'attrice poco dopo il suo arrivo nella Capitale, dopo l'evento, ha raccontato di essersi trovata senza abito a poche ore dall'evento. "Il mio abito è andato perso durante il trasporto, quindi abbiamo preso quest'altro vestito un'ora prima dell'inaugurazione", le parole di Zendaya sui social.