Ascolti tv sabato 10 giugno: chi ha vinto tra Sei mai stata sulla luna? e la finale di Champions Gli ascolti di sabato 10 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film Sei mai stata sulla luna? e la finale di Champions League Manchester City-Inter che ha visto la vittoria degli inglesi. Tutti i dati auditel.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo ieri sera, sabato 10 giugno 2023, ha proposto ai spettatori film, intrattenimento e l'attesissima finale di Champions League, trasmessa su Canale 5, che ha visto il Manchester City campione d'Europa dopo aver battuto per 1-0 l'Inter. Su Rai Uno in prima serata è andato in onda il film Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese con Raoul Bova e Neri Marcorè, su Rai 3 invece la replica de L'amica geniale. Italia Uno ha pensato ai bambini trasmettendo il film animato Shrek e vissero felici e contenti. Ecco tutti i dati auditel.

Chi ha vinto tra il film di Rai Uno e la finale di Champions

Il film di Rai Uno ieri sera, sabato 10 giugno, Sei mai stata sulla Luna? ha raggiunto X spettatori pari al % di share. La finale di Champions League Manchester City – Inter è stata seguita da tutti gli appassionati di sport e dai tifosi dell'italiana che ha gareggiato per il titolo europeo sino in finale: la partita trasmessa su Canale 5 ha totalizzato X spettatori pari al % di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai Due il film Cristalli di memoria ha raggiunto X spettatori pari al % di share, Rai Tre con le repliche de L'amica geniale, la serie televisiva tratta dal romanzo di Elena Ferrante, ha segnato X spettatori pari al % di share. Su Italia Uno Shrek e vissero felici e contenti è stato seguito da X spettatori pari al % di share. Su Rete Quattro il film Come un uragano tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks ha totalizzato X spettatori pari al % di share. Il patriota sul Nove ha raggiunto X spettatori pari al % di share, su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha incollato al video X spettatori pari al % di share. Tv8 ha trasmesso il concerto Radio Zeta Future hits Live 2023 che ha visto sul palco grandi nomi della musica italiana: ha totalizzato X spettatori pari al % di share.