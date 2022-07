David Beckham si congratula con la nazionale femminile: “Grazie per aver ispirato mia figlia” David Beckham si è congratulato con la nazionale di calcio femminile inglese per la vittoria nella semifinale degli Europei 2022. “Congratulazioni ragazze”, ha scritto sul suo profilo Instagram. L’ex calciatore aveva anche registrato un videomessaggio prima della grande partita, raccontando quanto anche sua figlia Harper sia fan delle Leonesse.

A cura di Elisabetta Murina

David Beckham si è congratulato con la nazionale di calcio femminile inglese per essersi qualificata per la finale del Campionato Europeo 2022. Le Leonesse, così viene chiamata la squadra, hanno battuto 4-0 la Svezia a Sheffield durante la semifinale. E l'ex calciatore, in passato giocatore del Manchester United, ha festeggiato la vittoria con il resto del Paese. Solo qualche ora prima del match aveva registrato in videomessaggio facendo un in bocca al lupo alle ragazze.

Il messaggio di congratulazioni di David Beckham

"Che serata, congratulazioni alle ragazze", ha scritto l'ex calciatore sul suo profilo Instagram facendo i complimenti alla nazionale femminile per la vittoria nella semifinale, che ha permesso loro di accedere alla finalissima in programma domenica 31 luglio a Wembley. Beckham ha condiviso anche una foto della giocatrice Rachel Daly con indosso un cappello da cowboy con i colori dell'Inghilterra, il bianco e il rosso, scrivendo: "La mia foto preferita di una serata speciale".

Il videomessaggio di David Beckham prima della semifinale

Qualche ora prima della finale, l'ex giocatore de Manchester United ha condiviso, sul suo profilo Instagram, un videomessaggio nel quale augura un in bocca al lupo alla squadra e rivela quanto sua figlia 11enne Harper, nata dall'amore con Victoria Beckham, sia una fan delle Leonesse e come loro siano state per lei una fonte d'ispirazione. "Sono così meravigliose e fonte di ispirazione. Ho una figlia e per lei essere ispirata della squadra femminile inglese è incredibile. Altrettanto incredibile è stato vedere la performance, personalmente il match contro la Spagna è stato ciò che ha saputo unire davvero la nazione", ha detto Beckham nel video pubblicato sui social che, visto come è andata la partita, ha decisamente portato fortuna.