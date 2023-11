Cristina Plevani: “Ho sentito un dolore in mezzo al petto, è sempre meglio un controllo in più” “Dopo una cena con amici mi è partito un dolore in mezzo al petto”, spiega via Instagram la donna. Da lì la corsa in ospedale. “Ora sono a casa e sto bene”, rassicura infine ai suoi fan. “Mi hanno consigliato una visita cardiologica: andare per nulla, piuttosto che rischiare qualcosa di grave”.

A cura di Giulia Turco

Cristina Plevani, ex concorrente della prima fortunata edizione del Grande Fratello, ha avuto un malore e ha raccontato via social la preoccupazione per la notte trascorsa in ospedale. “Dopo una cena con amici, mi è partito un dolore in mezzo al petto”, spiega via Instagram la donna. Da lì la corsa in ospedale. “Ora sono a casa e sto bene”, rassicura infine ai suoi fan, prima di addentrarsi nel racconto.

Cristina Plevani racconta lo spavento della notte in ospedale

“Ieri sera dopo una cena con amici mi è partito un dolore in mezzo al petto. Nulla di che penso. Torna a casa, mi lavo e mi metto a letto e il dolore non passa. La mia testa inizia a galoppare con le fantasie già tragiche”, ammette Cristina Pleviani, dopo una notte insonne. “Non vorrei dire, ma ne sento e ne leggo di tutti i colori, quindi mando a f***** gli allarmismi e me ne vado al pronto soccorso”. Una volta arrivata le è stato fatto un elettrocardiogramma, un preliò di sangue, una flebo e infine un altro elettrocardiogramma, come spiega ai suoi follower. Nel frattempo la sua preoccupazione continuava a crescere. “Alla fine mi hanno rassicurata nel senso che non c’era in atto nulla di grave”, spiega, ma i medici le avrebbero comunque consigliato di fare una visita cardiologica. “Meglio andare per nulla, piuttosto che rischiare qualcosa di grave”, conclude. “Sarà l’età, ma i controlli li facciamo e se non c’è nulla tanto meglio”.

Cosa fa oggi Cristina Plevani dopo il Grande Fratello

Vent’anni dopo la sua esperienza al Grande Fratello Cristina Plevani ha sposato la sua passione per lo sport ed è diventata istruttrice di fitness, aquagym e hydrobike. Continua a vivere ad Iseo e ha chiuso definitivamente con il mondo dello spettacolo. Di recente è tornata a parlare del reality di Signorini. “Come presentatore a me Signorini non piace, grande professionista come giornalista, ma come conduttore no. Mi ha sempre dato l'impressione che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati, alcuni concorrenti che avevano un trattamento diverso dagli altri. Signorini mi dà spesso l'idea di non essere super partes”, ha detto a proposito del conduttore. Riguardo al cambio di linea editoriale dell’ultima edizione ha aggiunto: “Dopo 23 anni non vedo il senso di mandare ancora in onda il Grande Fratello. Però, capisco che a livello commerciale ci sia ancora tanta pubblicità e quindi i soldi che entrano in azienda. A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello”.