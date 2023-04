Cristina Marino: “Mi alleno a 40 giorni dal parto”, e replica così alle critiche Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, replica alle critiche che le sono piovute addosso dopo il post pubblicato su Instagram in cui annunciava di essere tornata ad allenarsi a 40 giorni dal parto. “Smettiamo di trattare da malate le donne incinte”, ha tuonato l’attrice.

A cura di Stefania Rocco

Cristina Marino, attrice, lavora da anni nel mondo del fitness. Nel tempo, ha acquisto competenze che le consentono di parlare di benessere psicofisico con cognizione di causa ed è anche in virtù di queste conoscenze che ha annunciato di essere tornata ad allenarsi a 40 giorni dalla nascita di Roberto Noè, il secondogenito nato dal legame con Luca Argentero. Il post in cui mostrava la sua sessione di allenamento è però diventato oggetto di una valanga di polemiche. Numerose le donne che l’hanno additata quale esempio negativo.

Cristina Marino: “Smettiamo di trattare da malate le donne incinte”

Una utente, in particolare si è detta scettica rispetto alla possibilità di riprendere ad allenarsi tanto in fretta. “Le comuni mortali devono aspettare tre mesi prima di poter riprendere l’allenamento”, è stata una delle critiche rivolte all’attrice. “Tre mesi?”, ha risposto Marino, “Ma per quale motivo? Ti consiglio di chiedere un parere in più”. Ne è nata una lunghissime querelli che ha visto Cristina corretta a rispondere a critiche sempre più numerose, comprese quelle avanzate da chi sostiene di essere nel campo della medicina. A quelle critiche, più o meno puntuali, l’attrice ha replicato così: “È sbagliato far sentire malate le donne in stato di gravidanza. La gravidanza non è una malattia. Se ognuna di noi imparasse ad ascoltare il proprio corpo sarebbe meraviglioso”. Quindi ha aggiunto:

Se si è in stato di salute, si può riprendere dopo 40 giorni evitando l’uso diretto degli addominali. E l’inadeguatezza non è la conseguenza di un messaggio che promuove uno stile di vita sano, è la conseguenza di un’insicurezza di fondo!

Cristina Marino: “Riesco ad allenarmi perché gestisco il mio tempo”

Spazio poi alle critiche, and he in questo caso incassate incolpevolmente da Cristina, di chi le ha rimproverato di godere di privilegi che non sarebbero concesse ad altre. Il tempo, ad esempio. “A un mese dal parto è già tanto che riesca a trovare il tempo di fare una doccia”, è stato il commento di un’altra utente, appunto cui l’attrice ha replicato così: “Riesco ad allenarmi gestendo il mio tempo… evitando di commentare cose per esempio che non mi piacciono… uso ogni momento a disposizione!”.