Cosa sappiamo del video di Fedez furioso fuori a un locale di Sanremo Da alcune ore circola un video di Fedez che si infervora a seguito di una provocazione su Chiara Ferragni: il rapper perde le staffe e viene braccato dalle guardie del corpo. Inizialmente non si aveva la certezza che fosse un accadimento recente, e invece si è consumato proprio a Sanremo durante la settimana del Festival. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

120 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sanremo si è ormai concluso, ma l'eco di quanto accaduto al Festival, e fuori, è ancora lontano dal placarsi, soprattutto quando si parla di un personaggio come Fedez. Nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso un video in cui il rapper si innervosisce, secondo alcuni dopo che un ragazzo lo provoca alludendo a Chiara Ferragni. Inizialmente c'erano dei dubbi sull'attualità del filmato, ma Fanpage.it, fatte le dovute verifiche, apprende che effettivamente la vicenda si sarebbe consumata di fronte una discoteca sanremese. Da parte dello staff del cantante non c'è stato alcun commento sull'accaduto e nemmeno da parte del locale, a tirare le fila di quanto accade nel video si sente solo una ragazza che riassume quanto è appena successo.

Cosa è successo nel video di Fedez a Sanremo

Il locale di cui si parla è la discoteca Morgana, dove durante la serate del Festival sono state organizzate serate con diversi ospiti nomi, come si evince dalle foto pubblicate sul sito e reperibili anche su Instagram. Nel video comparso sui social e più volte ricondiviso, si vedono le bandiere che pubblicizzano una nota concessionaria automobilistica, che stando a quanto appreso da Fanpage, sponsorizzavano proprio la discoteca nella settimana sanremese, ciò significa che il video è attuale e non ripescato appositamente.

Le immagini inquadrano Fedez da lontano che innervosisce nel sentire un ragazzo che grida "me la dà". Il rapper si infervora e i bodyguard al suo fianco provano a fermarlo, braccandolo, è evidente che stia inveendo contro il ragazzo in questione, sebbene non si senta ciò che sta dicendo. A ricostruire l'accaduto è una ragazza che assiste alla scena e di cui si sente solo la voce: "Ma si è incazzato? Con questo che ha detto la Ferragni me la dà?".

Perché Fedez si è arrabbiato a Sanremo

Sembrerebbe, quindi, che il rapper si sia infuriato per l'allusione fatta alla sua ex moglie e abbia avuto un moto di stizza nei confronti del ragazzo che ha cercato di provocarlo. Da parte dello staff di Fedez non c'è stato alcun commento, mentre Fanpage.it ha contattato il locale che ha glissato sull'accaduto, senza dare spiegazioni. Non è chiaro, però, se la reazione del rapper sia conseguente ad una serie di provocazioni o sia stata effettivamente la frase su Ferragni a fargli perdere le staffe.