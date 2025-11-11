Contestano Teresa Langella perché non ha ancora avuto figli, la replica: “Come si può essere così insensibili?”

Teresa Langella pubblica su Instagram la risposta a una hater che le aveva chiesto se non avesse ancora avuto un bambino per “paura di ingrassare”. L’ex tronista di Uomini e Donne, ferita dal tono della domanda, ha deciso di replicare lasciando intendere che l’argomento maternità potrebbe essere per lei più doloroso del previsto. Ha scelto di dare risalto a quel commento, condividendolo tra le sue Instagram stories, proprio per sottolineare la leggerezza con cui un tema tanto delicato viene spesso affrontato pubblicamente o in privato.

La risposta di Teresa Langella all’attacco dell’hater su Instagram

“L’insensibilità disumana di certe persone. Una cattiveria che mi mette i brividi”, ha scritto l'influencer commentando il messaggio ricevuto su Instagram. Un commento tanto indelicato quanto crudele, che non contempla la possibilità che il fatto di non avere ancora avuto figli non sia una scelta di Teresa e del marito Andrea Dal Corso. O che, al contrario, ignora il diritto della coppia – ancora giovane – di scegliere liberamente se e quando allargare la propria famiglia.

L’appello di Teresa Langella sul tema della maternità

Già qualche mese fa, parlando via Instagram con i suoi follower, Langella aveva chiesto maggiore delicatezza sul tema della maternità. “Se la gravidanza non arriva, non è colpa di nessuno”, aveva scritto l’ex tronista, che a settembre 2024 ha sposato l’uomo scelto diversi anni prima al termine del suo percorso a Uomini e Donne. Era il 2019 e, da allora, Teresa e Andrea non si sono mai lasciati. Aveva poi ricordato che dietro domande apparentemente innocue si possono nascondere risposte dolorose, finestre su mondi dei quali non sempre si ha voglia di parlare. Un concetto che Teresa ribadisce oggi, auspicando ancora una volta un cambio di passo nel modo in cui certi temi continuano a essere trattati, soprattutto sui social.