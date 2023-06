Concerto Tiziano Ferro, nel backstage anche il marito Victor e la figlia che scherzano con i fan Victor Allen e la piccola Margherita hanno assistito nel backstage al concerto di Tiziano Ferro a Firenze. Il marito del cantante e la figlia, che i due hanno adottato insieme, ballano e chiacchierano con i fan. Il video del momento è stato condiviso su TikTok.

A cura di Elisabetta Murina

Due fan d'eccezione hanno partecipato al concerto di Tiziano Ferro a Firenze, che si è tenuto lo scorso 21 giugno. Si tratta del marito Victor Allen e della figlia Margherita, che hanno ascoltato le canzoni da sotto il palco, vicini al backstage. Il video che ritrae padre e figlia è stato condiviso su TikTok da una fan del cantante, che si è divertita a fare anche qualche domanda.

Victor Allen e la piccola margherita al concerto di Tiziano Ferro

Come si vede nel video diffuso sui social, Victor Allen si trova sotto il palco dello stadio di Firenze, vicino al backstage. Tra le braccia tiene la piccola Margherita, la bimba che lui e Tiziano Ferro hanno adottato un anno fa, insieme al piccolo Andres.

I fan in prima fila lo hanno subito riconosciuto e si sono avvicinati per riprenderlo e scambiare qualche parola, oltre che per salutare la bimba. "Adesso c'è la sua canzone preferita", ha detto Victor rivolgendosi al alcune persone presenti. Una di loro chiede: "Quale è?". Nel video non si sente la risposta, ma la fan che l'ha condivisa scrive che si tratta de "Lo Stadio", anche se è probabile che Margherita le abbia già imparate tutte a memoria.