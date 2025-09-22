Clizia Incorvaia: “Ho avuto un aborto, l’amore con Paolo Ciavarro è stato messo a dura prova”

Clizia Incorvaia ha parlato di un periodo delicato della sua vita, vissuto nel primo anno di amore con Paolo Ciavarro, oggi suo marito. “Ho avuto un aborto, non ne ho parlato con nessuno. Piangevamo a dirotto entrambi”, ha rivelato.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno da poco festeggiato il loro primo anno di matrimonio. I due sono convolati a nozze nel luglio del 2024 alla presenza di amici e parenti, tra cui la madre dello sposo Eleonora Giorgi. L'attrice era malata di cancro ed è scomparsa a marzo. Negli anni del fidanzamento e in quello appena vissuto da marito e moglie, la coppia ha attraversato diverse difficoltà, anche alcune che aveva scelto di non rendere pubbliche.

"Ho avuto un aborto, io e Paolo piangevamo a dirotto"

Ospite di Caterina Balivo, nella puntata del 22 settembre de La Volta Buona, Clizia Incorvaia ha rivelato che durante il primo anno insieme hanno affrontato una grande difficoltà, proprio nella data del loro anniversario. "Festeggiavamo il primo anno insieme. Ho avuto un aborto, non l'avevo condiviso con nessuno, né con la famiglia né con la community", ha rivelato Incorvaia. E ha poi aggiunto: "Quel giorno ho dovuto fingere di essere felice dopo che avevo pianto a dirotto con Paolo. Ci ha messo a dura prova. Lui piangeva, eravamo molto nervosi".

Le nozze e la perdita di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati nel luglio 2024. Hanno da poco festeggiato un anno di matrimonio e sono diventati genitori di Gabriele, nato nel 2022, prima che diventassero marito e moglie. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello e da allora non si sono più lasciati. Negli scorsi mesi hanno affrontato insieme il doloroso lutto di Eleonora Giorgi, mamma di Ciavarro, che è scomparsa a marzo dopo una battaglia contro il cancro. "Sei stata come una mamma per me", aveva scritto sui social Incorvaia dopo la morte della suocera, a cui era particolarmente legata e che negli anni ha sempre considerato come una seconda mamma.