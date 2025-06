video suggerito

Claudia Letizia demolisce gli uomini: "Hanno tre neuroni e pensano solo al sesso. Si intrappolano facilmente" La soubrette Claudia Letizia shock a "In Vino Veritas": "Gli uomini hanno solo tre neuroni funzionanti: sesso, calcio e cibo". E poi spiega: "È molto facile intrappolare un uomo, basta non essere petulante e mostrarsi sciolte".

"Gli uomini hanno solo tre neuroni funzionanti". Parola di Claudia Letizia, soubrette ex gieffina ed esperta di burlesque. Ospite del podcast "In Vino Veritas" condotto da Lucio Pengue, l'artista ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere in relazione al rapporto tra uomini e donne.

La teoria dei "tre neuroni maschili"

"Gli uomini hanno solo tre neuroni funzionanti", ha esordito senza giri di parole la Letizia, per poi specificare meglio il suo pensiero: "Se la donna vuole ‘accoppiarsi' qualcuno lo trova sempre, il vero problema è degli uomini, quelli lì che hanno solo 3 neuroni funzionanti!". Una provocazione che la soubrette ha poi sviluppato con maggiore dettaglio, spiegando quella che considera una dinamica fondamentale nei rapporti di coppia: "La donna se vuole si accoppia sempre, per l'uomo è più difficile". Secondo l'analisi della showgirl, nelle relazioni intime il controllo sarebbe completamente nelle mani delle donne:

In un rapporto uomo-donna, si fa sesso solo se la donna decide. Se l'uomo vuole fare sesso e la donna non vuole, l'uomo può fare ‘capa e muro' quanto vuole, ma non si fa. Mentre se la donna vuole, si fa anche se l'uomo non vuole.

La strategia dell'intelligenza emotiva per "intrappolare" l'uomo

Ma è quando Claudia Letizia entra nel dettaglio delle dinamiche da mettere in pratica per sedurre l'uomo, che le sue dichiarazioni diventano ancora più controverse. La soubrette ha infatti illustrato quella che considera la strategia vincente per le donne che vogliono conquistare un uomo: "Se si mostra intelligente, sciolta all'inizio, è più facile farlo cadere tra le gambe dopo. E si innamora perdutamente". Il motivo: "Gli uomini hanno tre neuroni: sesso, sesso, sesso, calcio e cibo", ha affermato la Letizia, aggiungendo poi il suo "manuale di istruzioni" per le donne.

Se la donna non è petulante, non è ossessiva, se si mostra intelligente e vuole avere un rapporto inizialmente sciolto, secondo me intrappola più facilmente l'uomo che si perde perdutamente tra le gambe della donna e si innamora pure.