Claudia Dionigi: “Ho un problema alla tiroide e soffrivo di depressione. Mi svegliavo per mia figlia”

Da poco mamma della piccola Maria Vittoria e presto sposa con Lorenzo Riccardi, Claudia Diongi ha parlato sui social dei suoi problemi di salute. All'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata diagnosticata una disfunzione della tiroide, che le ha provocato anche dei sintomi a livello psicologico: ha sofferto di depressione e disturbi del sonno. "Mi svegliavo solo per mia figlia", ha raccontato in alcune storie Instagram.

Claudia Dionigi racconta il suo periodo buio

"Questa disfunzione non mi fa stare bene", ha esordito Claudia Diongi in alcune storie Instagram. L'ex tronista è stata diagnosticata una disfunzione della tiroide, che ha avuto conseguenze anche sulla sua salute psicologica:

Questa disfunzione non mi fa stare bene. Non vi nego che non sono stata bene né fisicamente né psicologicamente e solo chi ci soffre sa che una disfunzione della tiroide si cala nella nostra vita con sintomi e modalità diverse.

A causa del suo problema, ha sofferto di depressione e disturbi dell'alimentazione:

Può subentrare lo stress, la stanchezza cronica, l'ansia, la depressione… Cosa che mi è successa. Mi svegliamo la mattina solamente per mia figlia. Poi disturbi del sonno, dell'alimentazione, anche il mio fisico è cambiato. Però piano piano sto capendo che ci si impara a convivere.

Il messaggio positivo di Claudia Dionigi

Claudia Dionigi ha scelto di parlare di questa delicata situazione perché spera che la sua testimonianza possa essere d'aiuto anche ad altre donne che si trovano in una condizione simile. L'ex tronista ha poi voluto mandare un messaggio di incoraggiamento: "Non dimentichiamoci di non perdere mai l'autostima in noi stesse, di non trascurarci e di circondarci sempre di persone che ci vogliono bene e ci amano".