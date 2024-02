Clara Soccini: “Prima di Mare Fuori stavo lasciando la musica, poi un messaggio ha cambiato tutto” La cantante di Sanremo si è raccontata a Verissimo, dagli inizi come modella all’avventura da solista nel mondo della musica, fino al pensiero di mollare tutto prima di Mare Fuori. Oggi vive questa momento di felicità anche grazie all’amore con il fidanzato: “si chiama Jacopo, l’ho conosciuta proprio mentre stavo sbocciando e mi sentivo felice”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

E stata protagonista al Festival di Sanremo 2024 con Diamanti Grezzi e oggi Clara Soccini ha iniziato definitivamente il suo percorso da solista, iniziato solo alcuni anni fa. La cantante si è raccontata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dove ha ripercorso la sua strada sin dalle lezioni di canto raccontate dalla sua prima insegnante di canto lirico: "Lei è una persona cui sono molto legata. Era molto severa, cantava alla Scala, canto lirico. Per essere presa da lei ho dovuto passare una selezione, secondo me ero anche abbastanza stonata, ma lei ha creduto in me".

Da subito Clara cerca una via per sostenersi da sola ed essere autonoma: "Come modella ho iniziato a 16 anni, non l'ho mai vissuta male, mi hanno sempre curata e trattata come una bambina, ma sono stati anni belli che mi hanno dato tanto. mi sono riuscita a trasferire a Milano, poi dopo un po' avevo messo da parte un gruzzoletto e ho provato a lanciarmi sperando qualcuno si interessasse a me e sono riuscita firmare per una discografica".

La crisi dopo il Covid, poi il messaggio di Ivan Silvestrini

Al netto della pubblicazione dei primi pezzi sui social, Clara spiega di aver fatto fatica a trovare immediatamente riscontro, con un momento di difficoltà vissuto nel 2022: "Dopo il Covid avevo ansia da prestazione, i soldi messi da parte stavano finendo. Diciamo che riuscivo a sostenermi, ma non venivo apprezzata e sono arrivata a dirmi che forse dovessi lasciarla come passione". Ipotesi scongiurata dall'arrivo di Mare Fuori nella sua vita: "Poi è arrivato il messaggio su Instagram di Ivan Silvestrini, il regista di Mare Fuori, che era tra i miei pochi ascoltatori c'era lui. Mi ha proposto Crazy J e da lì è iniziato tutto."

L'amore con Jacopo, chi è il fidanzato di Clara Soccini

Nell'intervista spazio anche all'amore e il suo rapporto con il fidanzato: "Io sono una persona che ha avuto alcune storielle anche da giovanissima, tra serie e meno serie. Una mi ha segnata molto. Ora sono innamorata e felicissima, questo ragazzo si chiama Jacopo, l'ho conosciuta proprio mentre stavo sbocciando e mi sentivo felice". Lui si chiama Jacopo Neri. Classe 1999, coetaneo dell'artista che vive a Milano e con Clara fa coppia fissa dal novembre 2022. Su di lui non ci sono molte informazioni in quanto sia lui che la sua fidanzata sono molto riservati e non amano stare sotto i riflettori del gossip.