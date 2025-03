video suggerito

Christina Ricci, l'attrice che fu Mercoledì vende la sua casa per aiutare la famiglia rimasta senza dopo gli incendi di Los Angeles L'attrice ha deciso di mettere in vendita la sua lussuosa proprietà a Silver Lake per 4,175 milioni di dollari. Vuole aiutare i familiari rimasti senza casa dopo gli incendi di Los Angeles.

Christina Ricci ha deciso di mettere in vendita la sua casa del valore di oltre 4 milioni di dollari. L'attrice, che fu Mercoledì nella saga della Famiglia Addams degli anni '90, ha deciso di mettere in vendita la sua casa per aiutare i familiari che sono rimasti senza, dopo gli incendi che hanno devastato Los Angeles.

Vende casa per aiutare la famiglia

Una vendita per solidarietà familiare. Christina Ricci ha avuto la necessità di ospitare alcuni membri della famiglia che sono rimasti senza casa a seguito dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito Los Angeles a gennaio, cercando ora una sistemazione più ampia per accogliere tutti. Così, sul mercato ci finisce la sua splendida villa a Silver Lake, un notissimo quartiere di Los Angeles.

Una residenza di lusso con vista mozzafiato

La proprietà, che sarà disponibile all'acquisto da sabato con un prezzo richiesto di 4,175 milioni di dollari, si estende su 315 metri quadrati e comprende tre camere da letto e quattro bagni. Nonostante le dimensioni considerevoli, l'attrice necessita di uno spazio abitativo più ampio per poter accogliere comodamente la famiglia del parente sfollato. La villa di Silver Lake si distingue per la sua posizione privilegiata che sovrasta il Silver Lake Reservoir, offrendo una vista panoramica spettacolare sul centro di Los Angeles e sulle montagne circostanti. Le ampie porte scorrevoli a tutta altezza permettono di accedere a un terrazzo privato e a una terrazza sul tetto, creando un'atmosfera di continuità tra gli spazi interni ed esterni. Tra i numerosi comfort della proprietà spiccano una piscina e una spa con vista sulla città. La suite principale è particolarmente lussuosa, dotata di camino, ampia cabina armadio e un bagno ispirato alle spa più esclusive.

Gli incendi di Los Angeles e le conseguenze

Gli incendi boschivi che hanno colpito le zone di Pacific Palisades e Altadena a gennaio hanno causato migliaia di sfollati. Molte famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie case, alcune trasferendosi fuori città, altre trovando sistemazioni temporanee più lontane dalle zone colpite. Come nel caso di Christina Ricci, numerose persone hanno optato per soluzioni familiari, accogliendo parenti rimasti senza casa.