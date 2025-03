È morta Cindyana Santangelo, l’attrice di ER e CSI Miami aveva 58 anni: si indaga sulle cause

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

È morta Cindyana Santangelo. Soprannominata ‘Marylin Monroe Latina', l'attrice aveva 58 anni ed era nota al pubblico per i suoi ruoli in ER e CSI Miami. A darne notizia il sito americano TMZ. La donna era stata trasportata d'urgenza in ospedale lo scorso 24 marzo, dove è avvenuto il decesso. Ancora sconosciute le cause. La polizia di Los Angeles fa sapere che la donna si era sottoposta di recente a "iniezioni cosmetiche" a casa sua.

Le cause della morte

L'attrice è morta lo scorso 24 marzo in ospedale, dove era stata trasportata d'urgenza L'ambulanza era stata chiamata nello stesso pomeriggio dalla casa di Santangelo a Malibu per una "emergenza medica" non specificata. Al momento non si hanno altri dettagli sul decesso, ma la polizia di Los Angeles ha riferito che la donna, di recente, si era sottoposta a delle "iniezioni cosmetiche" a casa. Gli investigatori continuano a indagare su quanto accaduto.

La carriera di Cindyana Santangelo

Nata nel 1967 a Manhattan, Cindy Lehrer (conosciuta come Cindyana Santangelo) è cresciuta a Los Angeles. Alla fine degli Anni Ottanta ha iniziato la sua carriera come ballerina, prendendo parte a video musicali di Young Mc e Jane's Addiction. Era stata definita da Perry Farrel come la "Marylin Monroe Latina" per la sua somiglianza con la nota attrice, un soprannome che poi le è rimasto negli anni. Per quanto riguarda il mondo della recitazione, si è fatta conoscere dal pubblico grazie ai ruoli in serie come ER e CSI Miami. Ha recitato anche in Sposati… con figli, interpretando Jiggly Room Sierra Madre.

Cindyana Santangelo

Nel 2001 ha sposato Frank Santangelo ed è diventata mamma di due bambini. Come riporta il Los Angeles Time, di lei aveva raccontato: "Sono una mamma fantastica, una moglie, una figlia, un'amica, una CEO e una tossicodipendente in via di recupero. Avevo una vita da rock star festaiola, ma sono finita per essere una specie di, come tutti sanno, una drogata di basso livello".