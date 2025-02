video suggerito

Chiara Francini e il dolore per l’ex fidanzato morto: “Vivo, ma non ho scelta né un motivo” Con un post pubblicato poco fa su Instagram, Chiara Francini ha ricordato Alessio Rapezzi, il suo ex fidanzato morto un anno fa a causa di un malore improvviso, a soli 49 anni. A corredo di uno scatto che li ritrae insieme da giovani, alcuni versi tratti dal brano “Vivo”, di Andrea Laszlo De Simone. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con un post pubblicato poco fa su Instagram, Chiara Francini ha ricordato Alessio Rapezzi, il suo ex fidanzato morto un anno fa a causa di un malore improvviso, a soli 49 anni. L'attrice ha condiviso una loro foto che li ritrae insieme da giovani, dedicandogli parole d'affetto tratte dal testo del brano di Andrea Laszlo De Simone, "Vivo": "Ale mio. Vivo ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione".

Il ricordo di Chiara Francini sull'ex fidanzato scomparso

Alessio Rapezzi era originario di Campi Bisenzio ed era un dirigente calcistico. L'uomo è venuto a mancare a febbraio 2024, a causa di un malore improvviso che lo ha colpito in vacanza in Egitto. Con Chiara Francini ha condiviso un'intensa storia d'amore, che l'attrice ha voluto ricordare attraverso il post: "Ale mio. Vivo, ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione", le parole a corredo dello scatto che li ritrae insieme da giovani. Si tratta di alcuni versi della canzone "Vivo", di di Andrea Laszlo De Simone.

"Ti conviene cogliere il tempo che rimane, prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale, che sta tremando di terrore", ha concluso Francini, riportando la strofa del celebre brano del cantautore torinese.

La vita privata di Chiara Francini

Chiara Francini è attualmente legata a Fredrik Lundqvist. Solo qualche mese fa, l'attrice aveva smentito i rumors che li descrivevano come una coppia aperta: "Per carità, io sto da 18 anni con Fredrik e sono sempre stata monogama. Ma questo non mi impedisce di esplorare realtà diverse dalla mia. Il film è un viaggio all'interno della coppia senza ipocrisie né pregiudizi".