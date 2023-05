Chiara Ferragni sulle critiche alla foto seminuda: “Nessuno può giudicare o farci sentire sbagliate” Chiara Ferragni è finita al centro di polemiche per un selfie condiviso su Instagram, in cui si copre il seno con la mano e indossa solo un perizoma. Tante le critiche comparse sotto il post, come: “Ti senti davvero libera?”, “Che bisogno hai di pubblicare questa foto?”. Arriva la replica dell’influencer.

A cura di Elisabetta Murina

Sta facendo discutere, sui social, un selfie di Chiara Ferragni. L'imprenditrice e influencer, 36 anni, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto allo specchio in cui indossa solo un paio di slip, coprendosi con una mano il seno. Migliaia le critiche ricevute per la scelta di mostrarsi quasi nuda ai milioni di follower che la seguono, tra chi parla addirittura di "pornografia" e chi si chiede il significato di uno scatto del genere.

Le critiche al selfie di Chiara Ferragni

Molti utenti, su Instagram, hanno commentato lo scatto di Chiara Ferragni accusandola di essere un "cattivo esempio", soprattutto per le più giovani che la seguono e la reputano un modello. Publicando quel tipo di foto, secondo il loro punto di vista, l'influencer starebbe lanciando un messaggio sbagliato. "Dovresti smettere di far credere alle ragazzine che spogliarsi significa affermarsi. Mostrare cu*o e tette non ti renderà una donna forte e indipendente", ha scritto un utente sotto il suo post. E poi ancora: "Non capisco perché hai bisogno di pubblicare questa foto, usi il tuo corpo come un oggetto", "Ma la Ferragni ha bisogno di queste foto?".

"Ti senti davvero libera? Questa foto mi fa tenerezza"

Tra i tanti commenti, anche quello della conduttrice e volto del TG5 Elena Guarnieri, che ha scritto:

Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso.

Poi anche quello di una ragazzina di appena 11 anni, Giulia Dedola, che si chiede il senso dello scatto, credendo che non ce ne sia uno e che in questo caso l'imprenditrice non stia pubblicizzando nulla, come un costume, che in qualche modo possa giustificare la foto: "Qual è il messaggio per noi ragazzine ? Che per farci notare dobbiamo metterci nude?".

La replica di Chiara Ferragni

Pochi minuti fa, sotto il suo scatto, Chiara Ferragni ha replicato proprio al commento della ragazza di 11 anni. Per l'imprenditrice, il messaggio è: "Nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate". E poi ha aggiunto: