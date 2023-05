Elena Guarnieri sulla foto di Chiara Ferragni nuda: “Prigioniera del personaggio, mi fa tenerezza” Tra i numerosi commenti al post di Chiara Ferragni nuda davanti allo specchio anche quello di Elena Guarnieri, caporedattrice e conduttrice del TG5: “Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, mi fa propendere per la seconda opzione”.

A cura di Gaia Martino

La foto di Chiara Ferragni nuda davanti allo specchio a distanza di giorni dalla pubblicazione continua a far discutere. L'imprenditrice digitale è stata accusata di essere un "cattivo esempio" dagli utenti Instagram che la seguono: in molti hanno detto la loro sulla scelta di pubblicare sui social questo tipo di contenuti e tra questi anche Elena Guarnieri, caporedattrice e conduttrice del TG5 . "Ti senti davvero libera?", le parole della giornalista.

Il commento di Elena Guarnieri

Elena Guarnieri ha commentato la foto di Chiara Ferragni nuda davanti allo specchio invitandola a riflettere sulla sua immagine. "Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio?", le parole prima di dare il suo parere al riguardo: "Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso".

Non è la prima volta che la giornalista commenta una foto della Ferragni. Nel 2018 l'imprenditrice digitale raccontava di sentire la mancanza del figlio, Leone, essendo lontana da lui per il lavoro: "Faccio la giornalista pendolare da 13 anni, mio figlio me lo sono trascinato ovunque. Più crescono più hanno bisogno di te", il consiglio della Guarnieri tra i commenti.

Lo sfogo di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni in seguito la polemica ha rotto il silenzio e con una stories ha replicato a tutti gli attacchi rendendo pubblico il suo messaggio, "nessuno ci può giudicare o far sentire sbagliate". Queste le sue parole: