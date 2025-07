Chiara Biasi: “Ho avuto un’ischemia cerebrale. Non stavo in piedi, ho perso l’udito all’orecchio destro”

Chiara Biasi ha raccontato un episodio inedito e delicato della sua vita risalente ad alcuni anni. La nota influencer ha vissuto un grave problema di salute: “Ho avuto un’ischemia cerebrale. Non riuscivo a leggere, non stavo in piedi. Ho perso l’udito all’orecchio destro”.

Chiara Biasi ha parlato per la prima volta un periodo difficile della sua vita. L'influencer, seguita sui social da più di 4milioni di followers, ha voluto condividere con il pubblico il racconto di un problema di salute che l'ha colpita diversi anni fa e di cui ancora oggi. "Non riuscivo neanche a leggere, ho perso l'udito all'orecchio destro", ha svelato. Poi ha commentato anche le continue critiche ricevute per il suo aspetto fisico, soprattutto dai followers che la accusavano di essere "troppo magra".

Il racconto di Chiara Biasi

Ospite del podcast H3roespodcast, Chiara Biasi ha raccontato un episodio inedito e delicato della sua vita risalente ad alcuni anni. La nota influencer ha vissuto un grave problema di salute: "Ho avuto un'ischemia cerebrale che mi ha causato dei problemi che mi porto avanti nella vita". I sintomi hanno fatto pensare a "un'otite acuta, un virus", ma con il passare del tempo si sono aggravati e l'hanno portata in ospedale: "Tutto è iniziato con l'orecchio che mi fischiava, poi sono dovuta stare proprio a casa. Non riuscivo neanche a leggere, a stare in piedi. Avevo la labirintite, ho perso l'udito all'orecchio destro". E ha poi aggiunto che, per un anno, ha dovuto assumere con regolarità il cortisone: "Avevo preso 10 kg, ero più gonfia, neanche mi riconcoeove".

Le critiche per il suo aspetto fisico e l'accusa di essere "troppo magra"

Pubblicando contenuti sui social e raccontato a milioni di followers la sua vita, Chiara Biasi è finita spesso al centro di critiche per il suo aspetto fisico. Su Instagram, in particolare, molti utenti l'hanno accusata di essere "troppo magra". Un argomento di cui l'influencer ha voluto parlare una volta per tutte, chiarendo il motivo del suo cambiamento fisico: "Quando ho interrotto il cortisone, mi sono sgonfiata. Da lì hanno iniziato ad accusarmi di essere troppo magra, ma semplicemente era il cortisone che era andato via". Per questo motivo, in modo "super repentino", Biasi ha perso 10 chili.