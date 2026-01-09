Chi sono Teagan Croft e Milo Manheim, gli attori protagonisti scelti per il live action di Rapunzel

Teagan Croft e Milo Manheim sono i due attori scelti per interpretare i protagonisti del live action di Rapunzel. Ecco chi sono e dove il pubblico li ha già visti.

Chi è Teagan Croft, l’attrice che interpreterà Rapunzel

Nata a Sydney nel 2004, Teagan Croft è l'attrice che interpreterà la protagonista Rapunzel nel live action della nota storia. Ha iniziato la sua carriera nel 2014, all'età di 10 anni, quando ha preso parte all'opera teatrale To Kill Mockingbird. Negli anni successivi i suoi ruoli al cinema e in tv crescono sempre di più: nel 2016 interpreta la protagonista in Osiride- Il 9° pianeta e sempre nello stesso anno fa parte del cast della serie Home Away e Titans, ispirata ai personaggi dei Giovani Titani dei fumetti DC Comics. L'ultimo ruolo risale al 20è protagonista del film True Spirit, diretto da Sarah Spillane, che racconta la vera storia di Jessica Watson, interpretata dalla stessa Croft.

Chi è Milo Manheim, l’attore protagonista del live action

Nato e cresciuto a Venice, in California, Milo Manheim è l'attore scelto per interpretare Flynn Rider nel live action di Rapunzel. Ha 24 anni e si è già fatto conoscere dal pubblico per aver interpretato il ruolo di Zed nel film Dinsery Zonbies e nei sequel, usciti nel 2020 e nel 2022. La sua carriera è iniziata quando era appena un bambino, a 6 anni, recitando in un programma locale. Nel 2009 è apparso in un episodio di Ghost Whisperer insieme a sua madre e negli anni successivi ha ottenuto diversi ruoli e riconoscimenti: nel 2018 ha vinto il premio come Miglior attore protagonista al New York Musical Theatre Festival e nello stesso anno ha fatto parte anche del cast di Ballando con le Stelle versione americana.