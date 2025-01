video suggerito

Chi era Ida Dalser, la moglie segreta di Benito Mussolini che diede alla luce un figlio suo La storia di Ida Dalser rappresenta uno dei capitoli più oscuri della vita privata di Mussolini, esempio della spietatezza del regime nel cancellare ogni traccia scomoda del passato del Duce.

Ida Dalser fu la prima moglie di Benito Mussolini, sebbene questo matrimonio non fu mai ufficializzato dal Duce ma tenuto segreto. La Dalser, infatti, fu rinnegata e fatta internare in manicomio durante il regime fascista. Ida Dalser era un'estetista milanese di grande successo che nel 1909 conobbe Mussolini. Lo sostenne economicamente durante i suoi esordi politici, mise in vendita il suo salone di bellezza per permettergli di fondare il giornale "Il Popolo d'Italia". Nella serie tv M. Il figlio del secolo, il personaggio di Ida Dalser è interpretato da Jessica Piccolo Valerani.

Il riconoscimento del figlio e il mancato versamento del mantenimento

È il novembre del 1915 quando Ida Dalser mette al mondo Benito Albino, figlio che Benito Mussolini fu obbligato a riconoscere, condannato a pagare un mantenimento di 200 lire mensili che tuttavia non pagò mai. Esistevano documenti che attestavano il matrimonio civile tra i due, celebrato un anno prima, ma Mussolini negò l'unione in virtù di un altro matrimonio contratto con Rachele Guidi, da cui nacque la figlia Edda.

La battaglia legale

Ida Dalser cominciò a presentarsi come "la vera moglie di Mussolini", si appostava all'uscita della redazione o sotto casa di Benito Mussolini facendo scenate e azzuffandosi con Rachele Guidi. La donna inizierà una battaglia legale, ma nel frattempo Benito Mussolini la denunciò. La polizia la internò come ‘nevrastenica' nel manicomio di Pergine Valsugana, poi in quello di San Clemente a Venezia dove morì nel 1937. Anche il figlio Benito Albino, dopo aver vissuto per anni con la madre, fu internato e morì in manicomio nel 1942, in circostanze mai chiarite. La storia di Ida Dalser rappresenta uno dei capitoli più oscuri della vita privata di Mussolini, esempio della spietatezza del regime nel cancellare ogni traccia scomoda del passato del Duce.

Ida Dalser interpretata da Giovanna Mezzogiorno in Vincere

Filippo Timi e Giovanna Mezzogiorno, rispettivamente Benito Mussolini e Ida Dalser in "Vincere" di Marco Bellocchio (2009)

La storia di Ida Dalser è stata raccontata nel 2009 nel film "Vincere" di Marco Bellocchio. Giovanna Mezzogiorno ha interpretato la moglie segreta di Mussolini, interpretato da Filippo Timi. L'attore, oltre al ruolo del Duce, ha interpretato anche il figlio Benito Albino da adulto.