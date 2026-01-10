spettacolo
Chi è Selen Görgüzel, vita privata e carriera dell'attrice che è stata arrestata con Can Yaman

Selen Görgüzel è l’attrice che è stata arrestata in Turchia insieme a Can Yaman e ad altre cinque persone. Ha 47 anni e una carriera televisiva iniziata da giovanissima. Quanto alla vita privata, ha una figlia e due matrimoni finiti alle spalle.
A cura di Daniela Seclì
191 CONDIVISIONI
Selen Görgüzel è l'attrice che è stata arrestata in Turchia insieme a Can Yaman e ad altre cinque persone. Secondo le prime notizie trapelate, il provvedimento sarebbe scattato nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di droghe. Se Can Yaman è molto noto in Italia dove di recente ha spopolato come protagonista della serie Sandokan, Selen Görgüzel – fino a qualche ora fa – era nota a pochi italiani, sebbene sia molto famosa in Turchia. Vediamo chi è e di cosa si occupa.

Selen Görgüzel, età, carriera e in quali film e serie ha recitato

Selen Görgüzel è nata il 9 febbraio 1979, quindi ha circa 47 anni. Nella vita fa l'attrice, la cantante ed è un personaggio televisivo piuttosto noto in Turchia. Su Instagram conta oltre 1 milione di follower. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Frequentava il liceo, quando già lavorava dietro le quinte della trasmissione Televizyon Çocuğu. Ha partecipato a numerosi progetti, tra cui le serie televisive Mahallenin Muhtarları, Belalı Baldız e Kurtlar Vadis. Nel 2020 ha recitato nel film Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla, nella sitcom del 2004 Avrupa Yakası e nella serie del 2014 O Hayat Benim, diretta dal marito Hamdi Alkan. È stato quest'ultimo progetto, in cui ha interpretato il ruolo di Cevriye, a dare un impulso alla notorietà dell'attrice. Ma non è tutto. Ha lavorato anche a teatro ed è stata spesso ospite in vari talk show della TV turca. Di recente ha partecipato a Survivor Turchia, reality da cui poi è stata eliminata.

La vita privata di Selen Görgüzel: una figlia e due matrimoni finiti

L'attrice, all'età di diciotto anni, ha sposato Yilmaz Bektas. Da lui ha avuto una figlia di nome Ilknaz. Il matrimonio è finito nel 2003. Nel 2014 ha sposato l'attore e regista Hamdi Alkan, con cui ha avuto modo di lavorare in progetti come il già citato O Hayat Benim. Nel 2022 la coppia ha divorziato.

