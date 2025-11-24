Chi è Michele Rosiello, l’attore protagonista di Love Bugs 2025: carriera e vita privata

Michele Rosiello è il protagonista di Love Bugs accanto a Brenda Lodigiani. Classe ’89, è di Napoli: ha recitato in Gomorra 2, dove conobbe la sua attuale moglie, poi nelle fiction La compagnia del Cigno, La voce che hai dentro e Mina Settembre.

Michele Rosiello è il protagonista di Love Bugs, sit-com senza tempo tornata in tv da lunedì 24 novembre, in onda su Tv8, insieme a Brenda Lodigiani. 36 anni, di Napoli, è un attore riconosciuto dal pubblico del piccolo e grande schermo per i ruoli interpretati. Tra questi quello di Mario Cantapane nella seconda stagione di Gomorra. Sul set della fiction di successo ispirata al romanzo di Robero Saviano, ha conosciuto Denise Capezza, diventata sua moglie due anni fa.

Chi è Michele Rosiello, la carriera: da Gomorra a La voce che hai dentro

Michele Rosiello

Michele Rosiello, classe '89, nato e cresciuto a Napoli con la passione per il cinema, è entrato nel mondo del cinema nel 2013, dopo essere stato scelto da Ettore Scola per il film Che strano chiamarsi Federico. Il successo è arrivato nel 2015 con il ruolo di Mario Cantapane nella seconda stagione di Gomorra: Michele Rosiello ha poi interpretato il ruolo di Alessandro Ferras ne L'isola di Pietro, e ha recitato in La compagnia del Cigno e Mina Settembre. Due anni fa è stato scelto come protagonista di La voce che hai dentro, dove ha interpretato il ruolo di Raffaele. Dal 24 novembre 2025 è, accanto a Brenda Lodigiani, il "compagno perfetto" di Love Bugs, in onda su Tv8 tutti i giorni alle ore 19.30.

La vita privata: Michele Rosiello è sposato con Denise Capezza

Michele Rosiello e Denise Capezza in Gomorra 2

Michele Rosiello sul set di Gomorra, nel 2015, ha conosciuto la sua attuale moglie, Denise Capezza. Lui interpretava Mario Cantapane, lei invece il ruolo di Marinella: "Causa di quell'amore fu per il personaggio di Denise, il mio faceva una bruttissima fine. Io, però, sono un testardo e ci ho riprovato anche nella vita vera. Ed è andata bene" raccontò lui in una intervista per Fanpage.it. Si sono sposati nel settembre 2023 alla Chiesa di Santa Maria del Faro a Marechiaro davanti ad amici e parenti: "Dopo otto anni insieme c'è stata questa consapevolezza di fare questo passo ed è stata un'esplosione di emozioni contrastanti", commentò lui.