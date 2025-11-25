Love Bugs 2025 in tv con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: anticipazioni e dove vederlo in streaming

Love Bugs è tornato in tv con una nuova versione: Brenda Lodigiani e Michele Rosiello sono i protagonisti della famosa coppia della sit-com di successo in onda tutti i giorni dalle 19.30 su Tv8. La serie è possibile seguirla anche in streaming.

Love Bugs è tornato in tv 17 anni dopo l'ultima edizione con una nuova versione pensata per raccontare con ironia e autenticità le dinamiche delle coppie di oggi. Diretta dal regista Ivan Cotroneo, la sit-com ha dato il via ai suoi appuntamenti quotidiani ieri, lunedì 24 novembre, su Tv8. Va in onda ogni giorno dalle 19.30, ed è possibile seguirla anche in streaming. Al posto degli ex protagonisti come Fabio De Luigi e Michelle Hunziker, la coppia di oggi è formata da Brenda Lodigiani e Michele Rosiello.

Brenda Lodigiani e Michele Rosiello sono i protagonista di Love Bugs

Brenda Lodigiani e Michele Rosiello sono i protagonisti della nuova edizione di Love Bugs. Una coppia televisiva inedita che vede la comica, molto amata e apprezzata dal pubblico televisivo per i suoi personaggi che porta in scena al Gialappa Show, e l'attore, noto per i suoi ruoli in Gomorra e La voce che hai dentro, in una nuova veste.

Love Bugs 2025 in tv e streaming: orario e canale della puntata

Love Bugs va in onda dal lunedì al venerdì dalle 19.30 su Tv8, ma è possibile seguirlo anche in streaming su NOW e on demand su Sky, a qualsiasi ora si voglia. Si possono seguire i vari episodi anche nell'altro appuntamento quotidiano, dalle 20.30 su Sky Serie.

Di cosa parla la nuova stagione di Love Bugs

Al centro della trama la storia d'amore di una coppia divertente, dinamica e affiatata, che ravviva la routine con ironia e tanta passione. Attorno alla coppia, altri personaggi come gli amici di Michele del calcetto, le amiche di Brenda sempre presenti su Whatsapp, e anche la suocera invadente, un manager piuttosto sexy e il maestro di salsa cubano. La sit-com torna in un contesto sociale diverso rispetto a circa 20 anni fa, con smartphone, i social network e le serie tv da seguire insieme o in gran segreto. Quelle che non cambiano mai sono le dinamiche della relazione: gelosie, incomprensioni, litigi con le suocere restano i dettagli di una coppia senza tempo.