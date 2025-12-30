Chi è Letizia Arnò, la figlia di Checco Zalone in Buen Camino: età, fidanzato e che film ha fatto

Letizia Arnò è la giovane attrice che interpreta Cristal, la figlia di Checco Zalone in Buen Camino. Romana, 18 anni, è già comparsa in fiction tv e film.

Dal 25 dicembre è arrivato in sala Buen Camino, il film di Checco Zalone che per il suo ritorno al cinema è riuscito a fare record di incassi stando ai dati Cinetel. Al suo fianco, c'è la giovanissima Letizia Arnò, attrice a cui il regista e attore ha affidato il ruolo di sua figlia Cristal. Insieme sono protagonisti di un surreale Cammino di Santiago.

Letizia Arnò con Checco Zalone in Buen Camino

Che film e serie ha fatto: da A casa tutti bene a Don Matteo

Nata a Roma il 13 dicembre 2007, Letizia Arnò ha da poco compiuto 18 anni, come si evince anche dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Sebbene sia giovanissima può già vantare una carriera variegata tra cinema e televisione, dimostrando di essere particolarmente portata per la recitazione. Ha iniziato a frequentare i set praticamente bambina e, infatti, alcuni appassionati di fiction Rai, la ricorderanno in Don Matteo nel ruolo di Ester Natalina Belvedere, la figlia di Laura, che ha trascorso la sua infanzia in canonica, interagendo con i protagonisti della fiction, soprattutto con Tomas. Ancor prima che nell'iconica serie di Rai1, tra le più longeve della tv, era stata nel cast di Una Pallottola nel Cuore 2 con Gigi Proietti. Prima che nel film di Checco Zalone, era stata anche al cinema, dove è stata diretta da Nanni Moretti in Tre piani e anche da Gabriele Muccino in A casa tutti bene.

La vita privata di Letizia Arnò

Molto riservata, sul suo profilo Instagram ha pubblicato, finora, solo scatti della sua esperienza sul set di Buen Camino, che la ritraggono in alcune scene in compagnia dei protagonisti della pellicola di Luca Medici. Intanto, oltre alla sua passione per la recitazione, Letizia Arnò continua il suo percorso di studi, dal momento che ancora deve concludere il suo percorso scolastico, sempre a Roma, dove vive e lavora. In merito al suo privato non ci sono notizie, quindi non si è a conoscenza di una possibile storia d'amore o di un fidanzato ufficiale.