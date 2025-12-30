Chi è Beatriz Arjona, Alma in Buen Camino di Checco Zalone: età, vita privata e film della sua carriera

Beatriz Arjona è l’attrice spagnola che interpreta Alma nel film Buen Camino di Checco Zalone. Ha 42 anni e un curriculum che spazia dal teatro al cinema, fino alla televisione.

Beatriz Arjona è l'attrice spagnola che interpreta Alma, guida per i pellegrini, nel film di Checco Zalone Buen Camino. Di lei, l'attore ha detto al Corriere della Sera: "Stavolta mi innamoro di un'attrice spagnola". E con la consueta ironia ha aggiunto: "Bella, interessante, ma neppure lei è una gran fi**, ma non lo scriva. Anzi, lo scriva; tanto non lo capisce". Classe 1983, Beatriz Arjona ha 42 anni e un curriculum che spazia dal teatro al cinema, fino alla televisione.

La vita privata di Beatriz Arjona

Beatriz Arjona è nata il 30 novembre del 1983. Si è formata presso la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, poi ha fondato la compagnia teatrale Porinerciateatro. Attiva tra teatro, cinema e TV, preferisce tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori. Dunque, non si sa se abbia una persona accanto o se abbia figli. Il suo profilo Instagram è @beatrixarjona e nel momento in cui scriviamo conta poco più di 7mila follower. Sul suo account, sono pochissimi gli scatti privati. L'attrice preferisce parlare dei ruoli che interpreta, degli eventi a cui prende parte e dei premi vinti.

Ha esordito nel 2002 a teatro con lo spettacolo Nuestra señora de las nubes diretto da Sebastian Ponce e ha continuato a lavorare regolarmente fino al 2022, con lo spettacolo Otra vida diretto da Oriol Tarrason. In TV ha esordito nel 2011 recitando nel ruolo di Maya nella serie Neuróticos. Sono seguiti numerosi progetti. I più recenti, la serie Amar es para siempre in onda dal 2022 su Antena3, ma anche le serie La caja de arena e Operación Barrio Inglés a cui ha preso parte nel 2023. Quanto alla carriera nel cinema, numerosi i film a cui ha preso parte prima di interpretare Alma in Buen Camino. Tra le pellicole che l'hanno vista nel cast anche il film Libertad diretto da Enrique Urbizu, La última noche de Sandra M. di Borja de la Vega e Solos en la noche diretto da Guillermo Rojas.

La carriera di Beatriz Erjona

Beatriz Arjona ha già vinto numerosi premi. Per il film Casting, nel 2013, ha vinto la Biznaga de Plata al Festival de Málaga come miglior attrice. Anche al Notodofilmfest e al Festival Fuentes de Ebro ha vinto il premio come miglior attrice per il film Los pies fríos. Nel 2021, al The Bristish Horror Film Festival, ha vinto il premio come miglior attrice per il film Ella y la oscuridad.