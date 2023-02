Chi è Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica al suo fianco a Sanremo 2023 Laura Mattarella accompagnerà il padre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Festival di Sanremo 2023.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la figlia Laura

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà alla prima serata del Festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato Amadeus: "Ho il piacere e l'onore di annunciare che per la prima volta nella storia del Festival, stasera ci sarà il presidente Mattarella. È un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo". Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Quirinale, ha fatto poi sapere che il Presidente "sarà accompagnato dalla figlia Laura". Laura Mattarella è la figlia di Sergio Mattarella e della moglie Marisa Chiazzese, scomparsa nel 2012. Ha 55 anni. È un'avvocata e dal 2015 affianca il Presidente della Repubblica negli eventi pubblici.

Chi è Laura Mattarella, figlia di Sergio Mattarella e avvocata

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Prima della Scala a Milano con la figlia Laura

Laura Mattarella è nata il 16 febbraio 1967. Figlia dell'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Marisa Chiazzese. Ha due fratelli, Francesco e Bernardo. È un'avvocata amministrativista, ma nel 2015 – quando Sergio Mattarella ha ricevuto il primo mandato come Presidente della Repubblica – ha lasciato la sua professione per affiancare il padre nel corso di viaggi ed eventi.

Perché Laura Mattarella accompagna il padre negli impegni istituzionali

Dal 2015, Laura Mattarella, ha messo da parte la sua professione per farsi carico di tutte quelle funzioni di protocollo che vengono svolte tipicamente dalla consorte del Presidente, dato che la madre è deceduta nel 2012. Dunque, Laura Mattarella è a tutti gli effetti la First Lady italiana e, in quanto tale, affianca il padre durante eventi, ricevimenti al Quirinale, visite ufficiali all'estero e così via.

Laura Mattarella con il padre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

La madre di Laura Mattarella, Marisa Chiazzese, è morta nel 2012

Nel 2012, Marisa Chiazzese, l'adorata madre di Laura Mattarella, è venuta a mancare. Sergio Mattarella l'aveva sposata nel 1966. Marisa era palermitana e figlia del giurista Lauro Chiazzese, sorella di Irma Chiazzese, moglie di Piersanti Mattarella, assassinato da Cosa Nostra nel 1980. Sergio Mattarella, parlando della moglie Marisa Chiazzese, la definiva "la persona a me più cara al mondo".

Il matrimonio con Cosimo Comella, padre dei suoi tre figli

Laura Mattarella è sposata con Cosimo Comella, dirigente del Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la Privacy. Dal loro matrimonio sono nati tre figli. Il maggiore, Manfredi, ha 26 anni. Poi, c'è Maria Chiara, che ha 23 anni. Infine, la figlia minore, Costanza, che ha 19 anni.