Chi è Laura Adriani, Paola nella fiction Resta con me: la carriera dai Cesaroni a Che Dio ci aiuti Laura Adriani interpreta Paola Montella nella serie Resta con me. L’attrice, 28 anni, è già molto nota per avere partecipato a serie di grande successo come I Cesaroni e Che Dio ci aiuti, ma anche al programma di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Conosciamola meglio.

A cura di Daniela Seclì

Laura Adriani nella serie I Cesaroni e nella fiction Resta con me

Laura Adriani interpreta Paola Montella nella serie Resta con me. L'attrice, che su Rai1 interpreta la moglie di Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca, è nata il 3 aprile 1994, dunque ha 28 anni. È laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche ed è già molto nota, grazie ai ruoli interpretati sia in tv che sul grande schermo. In molti, la ricordano per il ruolo di Miriam ne I Cesaroni o per quello di Maria, nipote di Suor Costanza, in Che Dio ci aiuti. Ma ha interpretato anche Ginevra nella serie Sky A casa tutti bene. Conosciamola meglio.

Laura Adriani in tv prima di Resta con me, da Ti lascio una canzone ai Cesaroni

Laura Adriani ha iniziato a recitare che era ancora una bambina. Aveva 7 anni, quando ha debuttato al teatro Nazionale di Roma con l’opera “Hansel e Gretel”. Dopo aver recitato a teatro, nel 2007 ha preso parte alle prime serie tv: ha fatto il suo esordio in Caravaggio, poi un episodio di Don Matteo, fino a Un caso di coscienza e la quinta stagione di Provaci ancora prof!. Il ruolo che più l'ha resa riconoscibile al grande pubblico, però, è stato quello di Miriam Di Stefano, interpretato nella quarta e nella quinta stagione della fiction I Cesaroni. Non tutti ricorderanno che Laura Adriani ha anche partecipato alla prima edizione del programma di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone.

Nel 2013, poi, ha recitato nel film Tutta colpa di Freud, ma anche nelle serie Solo per amore e Squadra mobile. Nel 2016 era nel cast del film con Claudio Bisio, Non c'è più religione, dove interpretava Maddalena. Nel 2018 l'abbiamo vista nella serie tv Che Dio ci aiuti, dove interpretava Maria, nipote di Suor Costanza. Laura Adriani ha recitato anche nelle serie Makari, Cuori, A casa tutti bene e nel film di Giampaolo Morelli Falla girare. E ora la ritroviamo su Rai1 insieme a Francesco Arca, nella serie Resta con me.

La vita privata di Laura Adriani

Laura Adriani, nonostante sia molto attiva sul suo profilo Instagram, non ama sbandierare la sua vita privata sui social. Era il 2014 quando, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, parlò della sua relazione con l'attore Michele Cesari. Di lui disse: "L'ho conosciuto sul set di un film. Interpretava il mio ragazzo, e dal primo istante mi sono follemente innamorata di lui. L'ho corteggiato io, e alla fine ce l'ho fatta. Stiamo insieme da un anno. Non è soltanto il mio ragazzo, è la mia guida. C'è sempre, per qualsiasi cosa. Mi sta facendo apprezzare la vita per le piccole cose, mi sta aiutando a crescere. Abbiamo preparato i provini insieme, e se non ci fosse stato lui forse non sarei stata presa". Quanto alla differenza d'età tra loro dichiarò:

Abbiamo quattordici anni di differenza, anche se ce ne danno solo cinque o sei. Ho sempre ricercato l'uomo più grande, ho qualche difficoltà a stare con i miei coetanei. Sono poche anche le amiche che hanno la mia età. Il mio compagno ha 33 anni, ma è un po' un Peter Pan. Lo guardo, e penso che stiamo bene insieme. È profondo, maturo e sensibile, ma per certe cose è ancora un ragazzo.

Proprio per la riservatezza di entrambi, non è dato sapere se la loro relazione sia sopravvissuta al passare degli anni. Nel 2019, tuttavia, Laura Adriani assicurò in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv: "Sono felicemente fidanzata. Non mi piace mostrarmi sui social, anche perché sono l’anti romanticismo. Non mi piace sbandierare la mia intimità. Anche lui ha cura della sua privacy e per questo lo stimo molto". In quell'occasione, tuttavia, evitò di fare il nome del suo compagno.