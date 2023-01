Chi è Joana Sanz, la moglie di Dani Alves: come ha reagito alle accuse contro il marito Joana Sanz è la moglie di Dani Alves, il calciatore brasiliano accusato di violenza sessuale da una ragazza di 23 anni. La modella, 30enne, nata a Tenerife è sposata con l’ex campione del Barcellona dal 2017 e ora è al suo fianco in questo difficile periodo.

Joana Sanz è la moglie di Dani Alves, il calciatore brasiliano il cui nome appare su tutti i giornali non per le sue prodezze calcistiche, ma per l'accusa di violenza sessuale che ha portato al suo arresto venerdì 20 gennaio 2020. La modella, nata in Spagna, trent'anni fa in merito alla vicenda che vede coinvolto suo marito ha pubblicato un lungo sfogo sui social, nel quale ha detto: "Chiedo ai paparazzi che sono appostati fuori casa di rispettare la mia privacy invece di fare notizia col dolore degli altri. Mia madre è morta una settimana fa. Ho perso gli unici due pilastri della mia vita".

Chi è Joana Sanz, moglie di Dani Alves e top model

Nata a Tenerife il 12 giugno 1992, Joana Sanz ha iniziato a lavorare nel mondo della moda sin da giovanissima, divenendo ben presto testimonial di noti brand di intimo e sfilando anche per noti marchi di moda. Come raccontato dalla 29enne, la sua famiglia ha origini siriane, sebbene lei sia nata in Spagna, i suoi genitori provengono in realtà dalla Siria, che hanno lasciato per costruire un futuro più florido altrove. Oltre ad essere una modella conosciuta e seguita su Instagram da più di 800mila followers, Joana ha preso parte anche ad alcuni progetti cinematografici come il film "Un largo cammino".

Il matrimonio di Dani Alves con Joana Sanz dopo l'ex Dinora Santana

La storia d'amore tra Joana Sanz e Dani Alves è iniziata nel 2015, quando i due si sono conosciuti grazie ad un amico in comune. Da quel momento i due hanno iniziato una relazione che è poi sfociata nel matrimonio del 2017 a Ibiza, arrivato dopo ben due proposte da parte del calciatore che, però, la modella ha raccontato di aver rifiutato. Dalle nozze, al momento, non sono nati figli. Il difensore brasiliano, però, è papà di due bambini Victoria e Daniel, avuti dal precedente matrimonio con Dinora Santana, sposata nel 2008 e dalla quale ha divorziato nel 2011.

Il sostegno di Joana Sanz al marito dopo le accuse di violenza

Il 20 gennaio 2023 Dani Alves è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una ragazza di 23 anni, la quale ha fornito una testimonianza dettagliata alla polizia. La vicenda si sarebbe consumata a Barcellona, in un noto locale, il Sutton, dove la donna ha dichiarato di essere stata molestata e palpeggiata senza il suo consenso, avvertendo poi il personale del night club che, a sua volta, ha allertato la polizia. Dopo il clamore mediatico suscitato dalla notizia, la moglie del noto campione del Barcellona e della Juventus, ha pubblicato prima uno scatto con le loro mani intrecciate e la scritta: "Insieme", poi a distanza di qualche giorno ha chiesto ai paparazzi di non appostarsi sotto la loro abitazione, per rispetto nei confronti del momento così difficile che sta vivendo: "Ho perso i due miei pilastri" riferendosi alla madre, scomparsa a metà gennaio e al marito che deve affrontare le conseguenze delle accuse rivoltegli.