Chi è Deanna Belli, moglie di Paolo Belli e madre del figlio Vladik

Si chiama Deanna la donna che, 43 anni fa, si innamorò di Paolo Belli, musicista, cantante e oggi protagonista di Ballando con le stelle. Ex parrucchiera, Deanna ha 65 anni e nel 2024 ha affrontato una dura malattia, dalla quale è uscita da alcuni mesi.

Esiste un’unica donna nel cuore di Paolo Belli, musicista, cantante e oggi concorrente di Ballando con le stelle. Si chiama Deanna e, 43 anni fa, è entrata nella sua vita per non uscirne mai più. Riservatissima, Deanna compare raramente sui social accanto al marito, ma è spesso dietro le quinte del talent condotto da Milly Carlucci per sostenerlo.

È diventata popolare nel 2024, quando Belli annunciò di voler sospendere il suo tour per restare accanto alla moglie, costretta ad affrontare una malattia. Oggi, a tredici mesi di distanza, quella battaglia può finalmente dirsi superata.

Chi è Deanna Belli e che lavoro fa la moglie di Paolo Belli

Paolo Belli e la moglie Deanna

Deanna Belli, 65 anni, è una parrucchiera. Da tempo ha smesso di esercitare la professione per dedicarsi completamente alla carriera del marito, di cui è il braccio destro.

I due si conobbero 43 anni fa grazie ad amici comuni, in una discoteca. Per Paolo fu un colpo di fulmine, ma quella sera non ebbe il coraggio di avvicinarla. Qualche giorno dopo, approfittando di un falò in spiaggia, imbracciò la chitarra e iniziò a suonare e cantare per lei: fu l’inizio di una storia che tre anni più tardi li portò al matrimonio. Da allora, il loro amore non si è mai affievolito.

La storia d’amore e il supporto nei momenti di difficoltà

L’unione tra Paolo e Deanna è fondata su tenerezza e sostegno reciproco. Fu il cantante a raccontare che, quando negli anni ’90 si ritrovò improvvisamente senza lavoro, la moglie lo spronò a non abbandonare il sogno della musica e si fece carico delle spese familiari grazie alla sua attività da parrucchiera.

Nel 2024, i ruoli si sono invertiti: è stato Paolo a dover sostenere la moglie, annunciando uno stop temporaneo al tour per starle accanto durante la malattia. A distanza di poco più di un anno, Deanna è guarita e il peggio è alle spalle.

Durante una recente puntata di Ballando con le stelle, Belli si è commosso ricordando quel periodo e ha confessato di credere che sia stato il loro amore a darle la forza di superare la prova più difficile.

L’amore per il figlio Vladik

Paolo e Deanna Belli insieme al figlio Vladik, alla nuora Ilona Chvan e ai nipotini Damir e Ratmir

Nel 1997, partecipando a un progetto dedicato ai bambini bielorussi colpiti dalle radiazioni di Chernobyl, Paolo e Deanna conobbero Vladik, un bambino che conquistò immediatamente i loro cuori. La coppia decise di adottarlo e di crescerlo in Italia.

Da adulto, Vladik è tornato in Bielorussia, dove ha sposato la fotografa Ilona Chvan, con la quale ha avuto due figli. Da qualche tempo, anche loro si sono trasferiti in Italia, vicino a Paolo e Deanna.

Il cantante condivide spesso sui social foto di famiglia e scatti con gli adorati nipotini, ai quali dedica gran parte del suo tempo libero.