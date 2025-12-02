Chi è Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci e madre di Mia

Daniela Spada è la moglie dell’attore Cesare Bocci. I due stanno insieme da oltre trent’anni, ma sono sposati dal 2022. Dopo la nascita della loro unica figlia, Mia, Daniela ha dovuto affrontare diversi problemi di salute che, però, è riuscita a superare supportata anche dall’amore della sua famiglia.

Cesare Bocci è uno degli attori più noti del piccolo schermo, dove ha interpretato ruoli che sono entrati nell'immaginario del pubblico televisivo. Al suo fianco, da oltre trent'anni, c'è la moglie Daniela Spada, con la quale ha avuto sua figlia Mia, oggi 25enne.

Chi è Daniela Spada e che lavoro fa la moglie di Cesare Bocci

Quando Daniela Spada e Cesare Bocci si sono conosciuti, lei lavorava nel mondo della grafica, ma negli anni, soprattutto dopo la nascita della figlia e le difficoltà che ha dovuto affrontare, si è dedicata ad una delle sue grandi passioni: la cucina. È infatti responsabile del progetto di food blogging Cucina Amore Mio, dopo aver preso un diploma in pasticceria e anche uno da chef professionista. Sul sito, gestito da Spada, si legge:

La verità è che la cucina mi ha aiutata moltissimo: infatti la vita ad un certo punto mi ha fatto un brutto scherzo – ma dopo pochi anni, accettato quello che dovevo accettare, mi sono rialzata ed ho guardato oltre e sulla mia strada ho incontrato la “cucina”.

Daniela Spada e Cesare Bocci, fonte Instagram Daniela Spada e Cesare Bocci, fonte Instagram

Il matrimonio e il supporto durante la malattia

Pur stando insieme dal 1993, i due si sono sposati solamente nel 2022, con un matrimonio celebrato alla presenza di soli tre invitati: la figlia Mia, il suo fidanzato e la sorella della sposa. Il matrimonio è stata la celebrazione di un amore che si è rafforzato attraverso le difficoltà, un amore importante che non è stato scalfito dal dolore. Nel 2000, poco dopo la nascita di Mia, Daniela Spada ha avuto un'embolia post partum: "Una cosa comunissima, che il più delle volte si risolve con un colpo di tosse. Altre volte porta alla morte, altre volte, come nel caso di Daniela, ha portato a problemi di deambulazione, atarassia, un'emiparesi… varie cose" aveva raccontato Bocci in un'intervista. Dopo venti giorni in coma, è iniziata una lunga riabilitazione. Nei primi tre anni dopo la nascita della bambina, hanno affrontato non poche difficoltà, Daniela non poteva prendere sua figlia in braccio, pian piano ha ripreso a camminare, riprendendosi quasi del tutto. Ma, quando la bambina aveva 8 anni, Daniela ha scoperto un tumore al seno: "Pensavamo di aver dato abbastanza, invece poi è arrivato il tumore. Daniela ha affrontato anche quello" ha raccontato l'attore.

Daniela Spada e Cesare Bocci sono i genitori di Mia

Nel mese di aprile del 2000 è nata Mia, l'unica figlia di Cesare Bocci e Daniela Spada. Dopo la laurea nel 2022, la giovane Mia si è avvicinata anche lei al mondo dello spettacolo come suo padre, ed è infatti con lui che è stata protagonista di uno show in seconda serata su Rai3, Imperfetti Sconociuti, dove di fatto faceva da spalla.