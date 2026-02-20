Chi è Chiara Baschetti, l’attrice italiana di cui si era invaghito Epstein: rifutò lui e Woody Allen

Chiara Baschetti è l’attrice e modella italiana per cui Jeffrey Epstein nutriva una vera e propria ossessione. Il suo nome è comparso tra il 2015 e il 2016, quando dopo mesi di ricerche è riuscito a contattarla proponendole una cena con lui e Woody Allen. L’incontro, però, non è mai avvenuto.

Nei file di Jeffrey Epstein sono apparsi i nomi di personaggi di ogni tipo, politici, imprenditori, principi, ma anche star, personalità in vista del cinema e della televisione, non c'è posto del mondo che sia stato risparmiato dalle sue ossessioni. Se spesso le persone citate erano coinvolte nei suoi traffici, altrettanto spesso erano citate loro malgrado, ed è il caso di Chiara Baschetti. L'attrice romagnola, volto di diverse fiction tv, aveva suscitato l'interesse del miliardario, senza mai ricambiarlo.

Jeffrey Epstein e l'ossessione per Chiara Baschetti

Stando ad una prima ricostruzione di Repubblica, Epstein cercò in tutti i modi di incontrarla. Oltre che attrice, Chiara Baschetti è anche modella e, infatti, lui la vide mentre girava una pubblicità a New York, nelle vicinanze della 71esima strada a Manhattan, dove lui abita. È lui stesso a raccontarlo in una mail. Inizia, quindi, a cercare informazioni sul suo conto, chiedendo ad amici italiani, soprattutto sobilla di richieste una persona il cui nome nei file non è visibile, affinché riesca a procurarsi un contatto della modella.

Una volta trovato, Epstein vuole notizie con insistenza, ma l'attrice non risponde. Irrequieto a seguito di questa mancata risposta, Epstein decide di rivolgersi a Ugo Brachetti Peretti, presidente del gruppo petrolifero API, con cui scambia molteplici mail per lavoro, perché l'imprenditore italiano è intenzionato a vendere l'azienda e il miliardario sembra sia disposto ad aiutarlo, ed è proprio a Peretti che chiede qualche informazione sul conto di Chiara Baschetti: "Scoprirò di più su di lei" gli dice. Il contatto viene trovato e Epstein chiede alla persona che glielo ha procurato di invitarla a cena con lui e Woody Allen a Parigi, sicuro del fatto che la presenza del regista possa essere un ottimo modo per attirarla. A quel messaggio lei non ha mai risposto. L'incontro, di fatto, non è mai avvenuto.

Chiara Baschetti: "Il mio istinto mi ha guidata"

Romagnola d'origine, nata a Santarcangelo, ma milanese d'azione perché la moda è stata la sua prima passione e il suo primo lavoro, Chiara Baschetti classe 1987, dopo aver vinto il concorso di Elite Model Look Italia inizia a lavorare attivamente, comparendo in campagne pubblicitarie e calcando le passerelle dei più noti stilisti italiani e internazionali. È nel 2015 che debutta al cinema nel film di Alessandro Genovesi, Ma che bella sorpresa, e da quel momento anche la sua carriera da attrice è avviata, infatti ottiene un grande successo con la fiction L'isola di Pietro su Canale 5, di cui è protagonista. Tra cinema e tv il suo volto è diventato familiare al pubblico, di recente è stata tra le protagoniste de Il Paradiso delle signore nel ruolo di Matilde Frigerio di Santerasmo. Il suo nome negli Epstein Files è comparso tra il 2015 e il 2016, quando fu lui stesso a scriverle, dopo l'invito mancato: "Mi chiedo se sei diventata più coraggiosa" anche qui, nessuna risposta. In un'intervista rilasciata di recente, Baschetti dice: "Non l’ho mai incontrato, il mio istinto mi ha guidata. Spero che le vittime possano trovare pace".