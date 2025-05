Chi è Carly Tommasini, la storia della modella e attivista LGBTQ+ all’Isola dei famosi 2025

video suggerito

Carly Tommasini è una concorrente dell'Isola dei Famosi 2025. Nella vita fa la modella, la make-up artist ed è un'attivista del diritti LGBTQ+, ha 27 anni ed è metà veneta e metà argentina. Nel reality, ha raccontato la sua storia e il suo percorso di transizione, che fu osteggiato da suo padre e supportato da sua madre.

A cura di Sara Leombruno

Foto: Ipa Agency / La Fata

Carly Tommasini è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2025. Nella vita fa la modella, la make-up artist ed è un'attivista del diritti LGBTQ+, ha 27 anni ed è metà veneta e metà argentina. Durante il percorso nel reality condotto da Veronica Gentili ha raccontato la sua storia e il suo percorso di transizione, che fu osteggiato da suo padre e supportato da sua madre.

La storia di Carly Tommasini, il percorso di transizione

Nel corso delle prime settimane in Honduras, Carly Tommasini ha raccontato il suo percorso di transizione di genere, che ha cominciato a 21 anni. La naufraga si è aperta con Teresanna Pugliese: "Quando hai vissuto due vite ti senti nel mezzo. Mi sono sentita appartenere al mondo delle donne fin fa piccola, le mie amiche erano il mio porto sicuro", ha spiegato la 27enne modella. Nonostante il suo percorso di transizione sia completo, Carly deve ricordare tutti i giorni a se stessa di non essere più "il ragazzo bullizzato alle medie, quello di cui si creavano i gruppi su Facebook e si scriveva nei bagni il cognome con le peggiori offese".

Foto: Ipa Agency / La Fata

Il supporto della mamma e il rapporto difficile con il padre

Tommasini ha raccontato che sua madre l'ha sempre supportata nella sua scelta: “Per fortuna ho avuto una madre che ha colmato quel vuoto ed ha fatto molto sia da figura materna che da figura paterna”, le parole a VDNews. Il padre, al contrario, è secondo lei "la rappresentazione massima della chiusura mentale, io mi vergognavo davanti a lui e non riuscivo più a parlare e andavo in autismo selettivo". Lo definisce "il bullo della sua vita". Attualmente, a distanza di qualche anno il rapporto è rimasto lo stesso: di affetto e stima reciproca con la madre, travagliato con il papà.

L’attivismo nel mondo LGBTQ+

Il fatto di essersi esposta anche mediaticamente durante tutto il suo percorso di transizione la rende una vera e propria attivista nel mondo LGBTQ+. Attraverso i social, infatti, continua il suo impegno nella sensibilizzazione sull’identità di genere e i diritti delle persone transgender, mantenendo spesso un dialogo diretto con i suoi follower.

La vita privata di Carly Tommasini

Fino ad oggi, Carly Tommasini non ha mai parlato apertamente delle sua sua situazione sentimentale e non è chiaro se abbia o meno una relazione in corso. Scorrendo i vari post sul suo profilo Instagram, presente con il nome "carly_tommasini" e seguito da più di 37mila followers, non emergono foto o messaggi che lascino intendere nulla al riguardo. Non è escluso, però, che nelle prossime settimane non possa scegliere di parlarne durante la sua esperienza nel reality.