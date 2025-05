video suggerito

Chi è Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’informazione Mediaset: i figli e la scomparsa della moglie Sabrina Giuliodori Andrea Delogu è il vicedirettore generale dell’informazione Mediaset. Ha due figli, Leonardo e Giulia, e una lunga carriera. In questi giorni ha subito un grave lutto, è morta l’amata moglie Sabrina Giuliodori. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

278 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Delogu è stato colpito da un grave lutto. Il 25 maggio 2025 è morta la moglie Sabrina Giuliodori. La scomparsa ha creato grande dolore a Mediaset dove il giornalista Delogu è vicedirettore generale dell'informazione. La sua azienda si è stretta attorno a lui in questo momento di dolore.

Andrea Delogu, la moglie Sabrina Giuliodori e i due figli

Il giornalista Andrea Delogu sta affrontando un momento doloroso dopo la morte di Sabrina Giuliodori. Con l'amata moglie ha avuto due figli, Leonardo e Giulia. E poi le nipoti Claudia e Flavia, che hanno espresso il loro amore e la profonda riconoscenza nei confronti di Sabrina Giuliodori. I funerali della moglie di Andrea Delogu si terranno mercoledì 28 maggio alle ore 11, nella chiesa di San Fedele, presso piazza San Fedele, a Milano.

La carriera del giornalista Andrea Delogu

Andrea Delogu è nato a Sassari nel 1960. Dopo avere frequentato il Liceo Ginnasio e avere conseguito la Maturità Classica, ha proseguito gli studi conseguendo tre lauree: la Laurea in Giurisprudenza, la Laurea in Scienze Politiche e la Laurea in Filosofia. Quindi si è specializzato nella gestione dell'economia e delle aziende. Le prime esperienze lavorative lo vedono in radio come speaker. Negli anni '80 ha iniziato a lavorare nel giornalismo scrivendo di cronaca sportiva e locale. Nel 1984 ha conseguito il tesserino di giornalista pubblicista. Nel 1988 è stato assunto da Arnoldo Mondadori Editore come responsabile delle risorse umane. Dopo altre esperienze, nel 1992 è approdato a RTI, dove è Responsabile del Personale. A Mediaset ha avuto diverse mansioni come Coordinatore delle Risorse Produttive delle aree Intrattenimento, Sport e News e Direttore delle Produzioni News delle testate del Gruppo Mediaset fino all'incarico di Vice Direttore Generale e Coordinamento Informazione Mediaset che ha assunto nel 2010.