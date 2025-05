video suggerito

Mediaset in lutto, Federica Panicucci: "Una brutta notizia, è morta Sabrina Giuliodori, moglie del giornalista Andrea Delogu" Mediaset piange la morte di Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione. L'annuncio di Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino Cinque.

A cura di Daniela Seclì

Mediaset in lutto. È morta Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione. Federica Panicucci e Francesco Vecchi l'hanno ricordata in chiusura della puntata di Mattino Cinque andata in onda martedì 27 maggio: "Ci stringiamo al nostro caro Andrea, ai suoi figli e alla sua famiglia".

Mediaset in lutto, è morta Sabrina Giuliodori

Francesco Vecchi, in chiusura della puntata di Mattino Cinque di martedì 27 maggio, ha dato la triste notizia della morte di Sabrina Giuliodori: "Un grande lutto ha colpito la famiglia di Mediaset, con la scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie del nostro caro amico Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'Informazione". Federica Panicucci si è unita a lui rivolgendo un pensiero ad Andrea Delogu, ai suoi figli e agli affetti di Sabrina Giuliodori:

Tutta Videonews, tutti noi di Mattino Cinque ci stringiamo al nostro caro Andrea, lo abbracciamo forte, così come ai suoi figli e a tutta la famiglia. Con questa brutta notizia dobbiamo chiudere adesso, ci vediamo domani. Grazie per averci seguito come sempre.

L'annuncio della morte di Sabrina Giuliodori, i funerali si terranno il 28 maggio

Con un necrologio pubblicato sul Corriere della Sera, Andrea Delogu, i figli Leonardo e Giulia e gli affetti più cari di Sabrina Giuliodori hanno annunciato la sua morte. I funerali si terranno mercoledì 28 maggio a Milano. Nel necrologio si legge:

Il marito Andrea, i figli Leonardo e Giulia, le nipoti Claudia e Flavia, insieme a Giulia e Riccardo, salutano con amore e riconoscenza Sabrina. I funerali saranno celebrati mercoledì 28 maggio alle ore 11, nella chiesa di San Fedele, piazza San Fedele, Milano.

Tanti i volti Mediaset e gli addetti ai lavori che in queste ore si stanno stringendo alla famiglia Giuliodori Delogu per esprimere la propria vicinanza e il proprio cordoglio in un momento così doloroso.