Pier Silvio Berlusconi si stringe al giornalista Andrea Delogu: "Profondamente addolorato per la morte di Sabrina Giuliodori" Mediaset si è stretta attorno al giornalista Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione, dopo la morte della moglie Sabrina Giuliodori. Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi e di altri volti dell'azienda.

A cura di Daniela Seclì

Pier Silvio e Marina Berlusconi si sono stretti ad Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione Mediaset, dopo la notizia della morte della moglie Sabrina Giuliodori. I funerali si terranno mercoledì 28 maggio alle ore 11 nella chiesa di San Fedele, piazza San Fedele, Milano.

È morta Sabrina Giuliodori, il cordoglio di Pier Silvio e Marina Berlusconi

Nello spazio del Corriere della Sera riservato ai necrologi, tanti i messaggi di cordoglio di volti Mediaset che si sono stretti al giornalista Andrea Delogu in questo momento di dolore. Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi:

Pier Silvio si stringe con tutto il suo affetto e la sua amicizia al caro Andrea Delogu, profondamente addolorato per la scomparsa dell’amata moglie e compagna di vita, Sabrina Giuliodori.

Poi, le parole di Marina Berlusconi: "Il presidente Marina Berlusconi, l’amministratore delegato Danilo Pellegrino, i dipendenti e i collaboratori di Fininvest partecipano al lutto del dottor Andrea Delogu per la scomparsa della moglie Sabrina Giuliodori".

Mediaset in lutto, il cordoglio per il giornalista Andrea Delogu

Tra i volti Mediaset che hanno pubblicato un messaggio di cordoglio sul Corriere della Sera anche Federica Panicucci: "Federica Panicucci partecipa commossa al dolore di Andrea Delogu per la morte della cara moglie Sabrina Giuliodori". Ma anche Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado: "Valentina e Gianluigi Nuzzi abbracciano Giulia, Andrea e tutta la loro famiglia e ricordano la cara Sabrina Giuliodori". Anche Antonio Ricci ha voluto esprimere la vicinanza di tutta la grande famiglia di Striscia la Notizia: "Profondamente addolorati, Antonio Ricci e tutta Striscia la notizia sono vicini ad Andrea Delogu per la perdita della cara moglie Sabrina Giuliodori". E tanti altri stanno facendo sentire il loro affetto ad Andrea Delogu e ai suoi figli Leonardo e Giulia in questo momento difficile.