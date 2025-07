Charlene di Monaco sorprende il principe Alberto II con una romantica dedica: “Sarò sempre al tuo fianco, ti amo”

Charlene di Monaco ha sorpreso il Principe Alberto II salendo sul palco della serata di gala della Croce Rossa di Monaco. In un lungo discorso ha espresso pubblicamente il suo sostegno e il suo amore per il marito.

Il Principe Alberto II di Monaco ha festeggiato i 20 anni di regno. Al suo fianco, la principessa Charlene che sembra ormai essersi lasciata alle spalle la malattia che l'ha afflitta in passato. Durante la 76esima edizione del Gala della Croce Rossa di Monaco è apparsa radiosa. La principessa ci ha tenuto a salire sul palco e a esprimere pubblicamente il suo sostegno e il suo amore per il principe.

Cosa ha detto Charlene di Monaco al marito Alberto II

Charlene di Monaco ha sorpreso il marito Alberto II salendo sul palco in occasione del Gala della Croce Rossa. La principessa ha rivolto al principe parole cariche di amore, rispetto e gratitudine. Innanzitutto lo ha ringraziato per il suo "instancabile lavoro", per la sua "dedizione" e il suo "impegno". Quindi ha voluto celebrare con lui l'importante ricorrenza dei vent'anni di regno:

Questo 12 luglio ricorre esattamente il ventesimo anniversario della tua nomina. Vent’anni fa hai preso in mano le redini del Principato e, da quel giorno, hai guidato Monaco con saggezza, coraggio e determinazione.

Ha rimarcato il suo impegno per la tutela dell'ambiente e i profondi cambiamenti che è riuscito ad attuare e che a volte "hanno comportato decisioni difficili ma che erano necessarie per il futuro del nostro Paese. Il tuo desiderio di unità e serenità per Monaco è stato il tuo principio guida".

La romantica dedica per il principe

La principessa Charlene di Monaco ha concluso il suo discorso con una dedica al marito. Gli ha assicurato che sarà sempre al suo fianco: "Mio caro Albert! Sai che sarò sempre al tuo fianco con il popolo monegasco. Siamo al tuo fianco per proteggere Monaco e il suo futuro con tutto il cuore sotto la tua guida. Ti amiamo, ti sosteniamo e ti ringraziamo per essere presente per tutti noi. Brindiamo al nostro Principe…a te Alberto!". Quindi ha brindato con champagne, seguita dalle persone presenti in sala.

La principessa Charlene di Monaco è guarita dalla malattia

Era dicembre 2021 quando il principe Alberto fece chiarezza sulle condizioni di salute della moglie Charlene: "È in cura in una clinica fuori da Monaco. Soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico". Sebbene evitando di scendere troppo nei dettagli, aggiunse:

La sua situazione attuale è il risultato di diversi fattori che restano privati. Era chiaramente esaurita fisicamente ed emotivamente. Non riusciva ad affrontare gli impegni ufficiali e la vita in generale, anche quella familiare. Posso dire che era incredibilmente affaticata. Non dormiva da giorni e non mangiava affatto bene. Ha perso molto peso e questo l'ha resa vulnerabile a potenziali malattie.

La stessa principessa, qualche mese prima, aveva parlato di una brutta infezione contratta a seguito di un intervento che aveva colpito le orecchie, il naso e la gola, rendendole difficile anche un gesto semplice come mangiare. Nel 2023, poi, Charlene ha annunciato la sua guarigione: