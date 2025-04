video suggerito

Cesare Cremonini impazzisce al gol di Orsolini, l'esultanza dopo la rete che riapre il campionato Dopo il gol di Riccardo Orsolini in Bologna-Inter, il cantante era tra gli spalti dello stadio Dall'Ara a scandire il nome del calciatore. Un'esultanza che le telecamere televisive non hanno potuto fare a meno di immortalare.

A cura di Andrea Parrella

C'era anche Cesare Cremonini allo stadio Renato Dall'Ara al momento del gol con cui Riccardo Orsolini, il calciatore del Bologna, ha di fatto riaperto il campionato. Il cantante bolognese, tifoso D.O.C. della squadra felsinea, non si è trattenuto al momento della mezza rovesciata con cui il calciatore messo in porta il pallone che vale l'1 a 0 e la vittoria sulla squadra capolista allenata da Simone Inzaghi.

Cesare Cremonini esulta dopo il gol del Bologna

Pochi secondi dopo la rete di Orsolini, Cesare Cremonini è stato inquadrato dalle telecamere mentre grida il nome del calciatore inneggiato dall'intero stadio. Anche il telecronista Sky che accompagnava la partita con il suo racconto ha sottolineato la presenza del cantante che, in verità, non perde una sola partita della sua squadra. Pochi istanti dopo, al triplice fischio dell'arbitro che ha decretato la vittoria del Bologna, è partita immancabilmente la sua "Poetica", che dallo scorso anno è diventata una sorta di inno della squadra allenata da Vincenzo Italiano.

Il gol di Orsolini che riapre il campionato

Quello segnato da Riccardo Orsolini al 93esimo di Bologna-Inter è un gol di enorme peso sulle sorti del campionato, per due motivi differenti. Il primo è che, con la sconfitta dell'Inter, si riapre definitivamente la corsa per lo scudetto, visto che grazie alla vittoria di ieri contro il Monza il Napoli torna a pari punti con i nerazzurri in testa alla classifica. Secondo perché, proprio grazie a questa rete, il Bologna fa un balzo in avanti fondamentale per la corsa alla conquista di un posto in Champions League per il prossimo anno. Risultato che sarebbe clamoroso e che confermerebbe l'inaspettato traguardo raggiunto lo scorso anno. Con questi tre punti il Bologna passa momentaneamente al quarto posto, superando la Juventus, che domani dovrà provare a risponde all'accelerata della squadra guidata da Vincenzo Italiano.