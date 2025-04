Cate Blanchett: “Sto pensando sul serio di ritirarmi dal cinema. Voglio fare molte cose nella vita”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Cate Blanchett sta pensando al ritiro. Ospite del podcast Radio Times, l'attrice ha parlato del suo addio al mondo del cinema, precisando che questa volta "fa sul serio", pur aver dato una tempistica precisa. Una carriera, la sua, iniziata circa 30 anni fa e che le ha fatto ottenere diversi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar come miglior attrice protagonista e quattro Bafta.

Cate Blanchett sta pensando al ritiro dalle scene

Ai microfoni di Radio Times, Blanchett non ha nascosto la sua reale intenzione di allontanarsi dal mondo del cinema, dopo una carriera iniziata alla fine degli Anni Novanta, che dura da circa 30 anni. "Sto rinunciando alla recitazione", ha spiegato nel corso dell'intervista. E ha poi aggiunto: "La mia famiglia alza gli occhi al cielo ogni volta che lo dico, ma lo penso davvero. Faccio sul serio quando dico di rinunciare alla recitazione". Questa volta l'attrice, 55 anni, ha ribadito di voler "fare sul serio", sottolineando come non sia solamente un'affermazione che lascia il tempio che trova, ma spiegando che c'erano e ci sono "molto cose che volevo fare nella mia vita".

La carriera al cinema di Cate Blanchett

Cate Blanchett ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema circa 30 anni fa e, nel corso del tempo, ha ottenuto diversi riconoscimenti. Ha vinto due premi Oscar come miglior attrice protagonista, uno nel 2005 per The Aviator e l'altro nel 2014 per Blue Jasmine, quattro Golden Globe e quattro Bafta. Tantissimi i personaggi a cui ha prestato il volto, in interpretazioni che sono diventate memorabili: tra queste si ricordano i ruoli in The Elizabeth, Il Signore degli Anelli, il talento di Mr. Ripley, la saga di Lo Hobbit. E poi ancora Cenerentola, Don't Look Up, La Fiera delle illusioni. Più di recente ha recitato in Borderlands uscito nel 2024 e sarà presente in Black Bag- Doppio Gioco, in uscita in Italia a fine aprile 2025.