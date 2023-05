Caro Affitti, parla anche Ornella Vanoni: “Che Paese è quello che lascia i giovani nelle tende?” Ornella Vanoni dice la sua sul caro affitti: “Sarà un paese di vecchi, e dei giovani cosa pensiamo di farci? Li lasciamo nelle tende?”.

Ornella Vanoni ha pubblicato oggi due messaggi sui suoi profili social dedicando un pensiero alle nuove generazioni, in particolare quella che sta protestando contro il caro affitti: "Sarà un paese di vecchi, e dei giovani cosa pensiamo di farci? Li lasciamo nelle tende?".

Il pensiero di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni è stata molto critica con il sistema Paese: "È cosa nota che il nostro Paese non tiene conto dei giovani, come se il futuro non appartenesse a loro. Ma approfittarsi così di ragazzi che non possono pagare le cifre che vengono richieste, anche per camere senza finestre. Questo è un Paese privo di cultura e di intelligenza".

Le misure che vuole prendere il Governo

Il Governo sta pensando a una soluzione per andare incontro agli studenti che protestano per il caro affitti. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha annunciato di aver avviato un censimento "degli immobili inutilizzati affinché vengano messi a disposizione per gli studenti". A Radio 24 ha annunciato cosa intende fare per risolvere la problematica: "Siamo arrivati qualche mese fa e abbiamo messo sul tavolo 400 milioni sugli alloggi per gli studenti e 500 milioni sulle borse di studio, perché solo in questo modo si assicura veramente il diritto allo studio. Se gli studenti che non possono permettersi di frequentare gli studi o alloggiare nelle città dove frequentano l'università, non sono messi in condizione di farlo il diritto allo studio semplicemente non esiste".