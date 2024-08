“Carlo si prese una sbandata per Isabella Ferrari”, la rivelazione di Enrico Vanzina su Sapore di Mare

video suggerito

L'occasione è per il rilascio nelle sale di una versione restaurata in 4k di Sapore di mare, la grande pellicola sull'estate italiana che torna nei cinema dal 29 agosto. Enrico Vanzina racconta tutto al Corriere della Sera con un aneddoto inedito sulla ‘sbandata' che suo fratello Carlo prese per Isabella Ferrari: "Carlo aveva un debole evidente per Isabella, ne era infatuato, si prese una piccola sbandata, del resto lei allora era davvero straordinaria". Per il resto l'intervista è vanziniana, piena di frasi che ti lavorano dentro come quella sul numero di estati che contano: "Nella vita di ognuno di noi ci sono al massimo venti estati buone, tra i 17 e i 37 anni, in cui ti succedono tutte le cose più importanti, in amore, nel lavoro. Dopo si vive di rendita o si sopravvive".

Il racconto di Enrico Vanzina

Enrico Vanzina sul personaggio di Selvaggia, interpretato da Isabella Ferrari, ha rivelato della "cotta" di suo fratello Carlo:

Pur avendo lavorato con le attrici più belle, sia io che Carlo, come nostro padre Steno, restavamo indifferenti, mantenendo il distacco più totale. Carlo aveva un debole evidente per Isabella, ne era infatuato, si prese una piccola sbandata, del resto lei allora era davvero straordinaria. Non so se fu corrisposta, non accadde nulla. Però ora non partite con il gossip eh.

Angelo Cannavacciuolo era davvero geloso, invece, quando Jerry doveva baciare Marina Suma, che allora era la sua fidanzata: "Era tesissimo e appostato in zona ciak".

Il successo di Sapore di mare

Il successo fu incredibile e alla prima romana c'era Aurelio De Laurentiis che dopo aver visto quel film, raggiunse i Vanzina dando di fatto inizio alla saga nazional-popolare: "Ci raggiunse entusiasta: “È un capolavoro, domani venite a pranzo con me che voglio farvi girare un film sulla neve. Era Vacanze di Natale , il contratto lo firmammo su un tovagliolo".