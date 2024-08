Il ritorno al cinema di Sapore di mare in versione 4K restaurata

video suggerito

1983. Sapore di mare esce al cinema rinverdendo il mito delle estati degli anni Sessanta. Adesso, nel 2024, il pubblico può riprovare l'esperienza nelle sale con una edizione completamente restaurata il 4k. Il film diretto da Carlo Vanzina e scritto col fratello Enrico, è pronto a riportare il pubblico indietro nel tempo, a quella spiaggia di Forte dei Marmi del 1964 raccontando le vacanze di un gruppo di ragazzi e delle loro famiglie. Un cast stellare: Jerry Calà, Christian De Sica, Isabella Ferrari, Marina Suma, Virna Lisi (morta nel 2014).

Il restauro della pellicola

Il film che ha definito un'epoca e influenzato un'intera generazione viene riproposto in una versione rinnovata, grazie a un meticoloso processo di restauro che ne ha esaltato la qualità visiva e sonora. Il restauro in 4K, realizzato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Dean Film, ha riportato in vita i colori vividi e le atmosfere estive del film, rendendo ogni dettaglio ancora più coinvolgente per il pubblico moderno. Che si tratti di vecchi fan o di nuovi spettatori, ora tutti hanno l'opportunità di rivivere le avventure di Luca, Felicino, Selvaggia e degli altri protagonisti in una qualità che rende giustizia alla visione originale del regista.

Quando esce Sapore di mare al cinema

Per celebrare l'uscita del film restaurato, sono stati organizzati una serie di eventi e incontri con i membri del cast e della troupe originale, i quali condivideranno aneddoti e ricordi legati alla realizzazione della pellicola. Sapore di mare è un vero cult della commedia all'italiana e la possibilità di rivederlo al cinema è unica: si parte dal 29 agosto con la distribuzione di FilmClub Distribuzione, in collaborazione con Minerva Pictures e Leone Film Group. Il film uscì per la prima volta il 17 febbraio 1983.