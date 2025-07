Can Yaman perde la pazienza contro i fan ossessivi: “Mi fate paura, attaccate le persone intorno a me”

Can Yaman, volto amatissimo delle fiction turche, ha scelto le sue storie Instagram per scrivere un lungo messaggio di sfogo. L'attore ha parlato pubblicamente del suo disagio nei confronti di alcuni fan per via di comportamenti "tossici" che lo perseguitano da anni.

Can Yaman : "Mi fate paura, vivete in una fantasia ridicola"

Nel mirino dell'attore, in particolare, quei follower che continuano ad associare la sua immagine a quella delle partner delle fiction in cui recita:

Gli haters che sembrano fan sotto il nome di ‘candem' o ‘canem' o qualunque altro account tossico ci possa essere, che mi associano alla mia partner di fiction da anni o quelle persone che credono di avere una relazione segreta con me nella loro mente semplicemente parlando con un account falso che si finge me, per favore, fatemi un favore e ANDATE VIA….

Parole accompagnate da una netta presa di distanza da dinamiche che l'attore definisce ossessive e persone che si comportano come "cani selvaggi": "Non vi apprezzo. Siete persone che fanno paura, che vivono in una fantasia ridicola attaccando tutti e ogni donna intorno a me. Per anni ho sperato che alla fine scompariste o vi calmaste, ma niente".

Can Yaman: "Non ho bisogno dell'approvazione di nessuno"

Can Yaman ha poi chiesto che lui e le persone a cui vuole bene siano lasciate in pace, ribadendo di non essere i personaggi che interpreta e sottolineando di non avere bisogno dell'approvazione di nessuno. E in conclusione al lungo messaggio: