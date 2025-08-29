Camilla Mancini, figlia di Roberto Mancini, sarà accanto a Barbara Palombelli nella nuova edizione di Forum
Camilla Mancini, figlia dell'ex allenatore azzurro Roberto Mancini sarà affianco a Barbara Palombelli nella nuova edizione di Forum, sulle reti Mediaset. La 28enne ha commentato la notizia pubblicando un post sui social e dicendosi elettrizzata all'idea di iniziare questa nuova avventura. Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, sarebbe stata proprio la giornalista a sceglierla e volerla nel suo programma.
Barbara Palombelli ha voluto al suo fianco Camilla Mancini
Dopo aver letto i due libri pubblicati rispettivamente nel 2024 e nel 2025, ovvero Sei una farfalla e Libera di essere me, Palombelli avrebbe deciso di sottoporla a un provino che, a quanto pare, è andato più che bene. Ed è così che, quindi, Camilla Mancini dà il via alla sua prima esperienza televisiva, sebbene la tv l'abbia già frequentata in altre occasioni. Dopo la notizia secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbe stato anche un simpatico momento di goliardia tra Barbara Palombelli e Roberto Mancini, allo Stadio Olimpico, dove i due si sono incontrati sugli spalti, durante la partita della Roma, e l'ex ct azzurro avrebbe sottolineato come sua figlia sia "una ragazza tosta". E su questo, d'altronde, non c'erano mai stati dubbi, dal momento che la 28enne ha già parlato più volte di come abbia affrontato, sin da bambina, la mobilità ridotta di una parte del viso con cui è nata. Lo ha raccontato nel suo primo libro, dove ha anche parlato del bullismo subito negli anni della scuola.
Il commento di Camilla Mancini
Non è tardato ad arrivare il commento alla notizia della stessa Mancini che, infatti, sul suo profilo Instagram ha condiviso un post in cui racconta l'entusiasmo per la nuova avventura da iniziare, ma anche il timore che l'ha accompagnata prima di accettare. Queste le sue parole:
Un giorno di giugno, a Roma, ricevo una telefonata: mi propongono di entrare nel cast di Forum, accanto a ragazzi che da anni fanno parte di questo progetto. Inizialmente ero titubante: la TV non è mai stata il mio mondo. Ma ho pensato che potesse essere una bella opportunità per farmi conoscere e parlare dei temi in cui credo fortemente. Forum è un programma che informa e dà spazio ai giovani: è stato questo a farmi dire “ci provo!”. La Camilla di qualche anno fa avrebbe detto di no per paura. Oggi invece dico sì. Continuerò a scrivere e a impegnarmi nel sociale, soprattutto nelle scuole: è la mia missione. Ma ora inizia anche questa nuova avventura.