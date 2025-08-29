Camilla Mancini, figlia di Roberto Mancini, sarà accanto a Barbara Palombelli nella nuova edizione di Forum

Camilla Mancini, figlia dell’ex ct azzurro Roberto Mancini, sarà accanto a Barbara Palombelli nella nuova edizione di Forum. La giornalista, dopo aver letto i libri della 28enne, avrebbe deciso di farle un provino per averla in trasmissione. La giovane scrittrice ha commentato con entusiasmo la notizia sui social.

Barbara Palombelli ha voluto al suo fianco Camilla Mancini

Dopo aver letto i due libri pubblicati rispettivamente nel 2024 e nel 2025, ovvero Sei una farfalla e Libera di essere me, Palombelli avrebbe deciso di sottoporla a un provino che, a quanto pare, è andato più che bene. Ed è così che, quindi, Camilla Mancini dà il via alla sua prima esperienza televisiva, sebbene la tv l'abbia già frequentata in altre occasioni. Dopo la notizia secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbe stato anche un simpatico momento di goliardia tra Barbara Palombelli e Roberto Mancini, allo Stadio Olimpico, dove i due si sono incontrati sugli spalti, durante la partita della Roma, e l'ex ct azzurro avrebbe sottolineato come sua figlia sia "una ragazza tosta". E su questo, d'altronde, non c'erano mai stati dubbi, dal momento che la 28enne ha già parlato più volte di come abbia affrontato, sin da bambina, la mobilità ridotta di una parte del viso con cui è nata. Lo ha raccontato nel suo primo libro, dove ha anche parlato del bullismo subito negli anni della scuola.

Il commento di Camilla Mancini

Non è tardato ad arrivare il commento alla notizia della stessa Mancini che, infatti, sul suo profilo Instagram ha condiviso un post in cui racconta l'entusiasmo per la nuova avventura da iniziare, ma anche il timore che l'ha accompagnata prima di accettare. Queste le sue parole: